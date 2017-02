Dette høytrykket gir Trøndelag det beste været i landet i helgen og neste uke

Saken oppdateres.

Høytrykket, som i dag ligger nordøst for Kolahalvøya, vil de neste dagene bevege seg langsomt sørvestover mot Finland samtidig som det øker i styrke.

Datamodeller for neste uke viser at høytrykket da vil være på 1050 hPa (hektopascal, måleenhet for lufttrykk), som er et av de sterkeste høytrykkene som er registrert i februar.

Bare godvær i varslene

Et høytrykk med sentrum øst for Midt-Norge er en helt perfekt plassering med tanke på godvær i Trøndelag. Det vises på prognosene.

Med svært få unntak er det bare godvær i varslene hver dag de neste ti dagene!

Betydelig værskifte over neste helg

Fra over neste helg viser prognosene et betydelig værskifte med overgang til mildere vær med skyer og nedbør. Totalt kan det komme mellom 15 og 30 centimeter snø frfa 12. til 15. februar.

Kaldere fra tirsdag

Klarvær og sør-sørøstlig vind gir synkende temperaturer, særlig fra tirsdag. På det kaldeste kan det bli rundt ti minusgrader i lavlandet og rundt 20 kuldegrader i indre strøk.

15 dagersvarselet

Her er prognosene for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 10. februar er usikre):

Fredag 3. februar: Sørøstlig bris, opp i liten kuling utsatte steder. Delvis skyet oppholdsvær og en del sol. - 6 til + 4 grader.

Lørdag 4. februar : Sørøstlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder. Delvis skyet til lettskyet, oppholdsvær. Mildere, særlig om natten. - 3 til + 5 grader.

Søndag 5. februar: Sørlig og sørøstlig bris, opp i liten kuling utsatte steder. Skyet oppholdsvær i grensetraktene, ellers stort sett pent vær. - 3 til + 5 grader.

Mandag 6. februar: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Lettskyet, oppholdsvær. - 4 til + 4 grader.

Tirsdag 7. februar: Sør-sørøstlig bris. Pent vær. Kaldere, særlig om natten. - 9 til + 3 grader.

Onsdag 8. februar: Sør-sørøstlig bris. Pent vær. - 8 til + 2 grader.

Torsdag 9. februar: Østlig vind. Pent vær. - 9 til + 1 grad.

Fredag 10. februar: Sør-sørøstlig bris. Pent vær . - 8 til + 2 grader.

Lørdag 11. februar: Øst-sørøstlig bris. Pent vær. - 6 til + 1 grad.

Søndag 12. februar: Sørlig vind. Skyet. Mildere, særlig om natten. - 1 til + 3 grader.

Mandag 13. februar: Perioder med snø. Kaldere, særlig om natten. - 5 til + 2 grader.

Tirsdag 14. februar: Perioder med snø og sludd. - 5 til + 2 grader.

Onsdag 15. februar: Snø, sludd og regn av og til. - 4 til + 2 grader.

Torsdag 16. februar: Perioder med hagl. - 4 til + 3 grader.

Fredag 17. februar: Stort sett pent vær. Betydelig kaldere, særlig om natten . - 10 til - 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

