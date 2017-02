Sommertemperaturer på Svalbard mandag

Saken oppdateres.

Data fra Meteorologisk institutt viser at gjennomsnittstemperaturen for hele døgnet på Svalbard lufthavn mandag var 4,2 grader. Det er 20,3 grader over det normale og det varmeste februardøgnet som noengang er målt ved denne stasjonen siden målingene begynte i 1975.

Den tidligere rekorden var på 4,0 grader registrert 8. februar 2012.

For å forstå hvor ekstrem mandagens middeltemperatur er så tilsvarer en middeltemperatur i Trondheim samme dato på 17,3 grader!

Tre dager over 5,0 grader

Gårdagens middeltemperatur er ikke den eneste varmerekorden på Svalbard.

Med 5,4 grader mandag kveld (temperaturdøgnet går fra kl. 19 til kl. 19 dagen etter) er det tredje døgn på rad at det er målt over 5,0 grader ved Svalbard lufthavn i februar. Det har aldri skjedd tidligere.

Søndagens maksimumstemperatur var 5,6 grader, mens det ble målt 5,9 grader mandag.

Av de sju høyeste februartemperaturene som er registrert på Svalbard lufthavn er tre målt de tre siste dagene!

Varmeste februarnatt

Laveste temperatur på Svalbard lufthavn natt til tirsdag var 3,7 grader. Det er den høyeste minimumstemperaturen som er målt i februar.

Rekordlavt isdekke i Arktis

De varme luftmassene over Arktis de siste dagene har også påvirket dannelsen av havis som normalt er på det sterkeste på denne tiden av vinteren.

Tall fra den japanske romfartsorganisasjonen (JAXA) viser at det totale isarealet omtrent ikke har hatt noen bevegelse de siste fem dagene og snarere har minket enn økt i volum.

Gårdagens bekreftede areal på 13, 347 millioner kvadratkilometer er det laveste som er registrert på denne datoen siden satelittmålingene begynte i 1979.

Det er 172 000 kvadratkilometer mindre enn den tidligere minimumsrekorden for 6. februar satt i 2005. Det tilsvarer det samlede arealet for Danmark, Sveits, Nederland og Belgia til sammen.

Fjerde «varmluftsutbrudd» til Arktis

Det er fjerde gang på litt over ett år at store mengder varm luft er blitt ført helt til Arktis, helt til Nordpolen.

Akkurat som de andre tre tilfellene skyldes det en spesiell værsituasjon hvor varmluften blir pumpet nordover mellom et kraftog høytrykk i øst og et kraftig lavtrykk i vest.

Melllom de to trykksystemene oppstår det en korridor hvor den milde luften blir presset nordover.

