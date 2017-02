Vinterferie i Trøndelag med mye gråvær og nedbør

Saken oppdateres.

Med tanke på været, er tidspunktet for vinterferien maksimalt uheldig i Trøndelag. Ferien faller sammen med en periode med noe av det dårligste været landsdelen har hatt i vinter.

Lavtrykkene står i kø i nesten hele ferieperioden med skyet vær og nedbør.

Heldigvis er ikke bildet helsvart. To dager, fredag og lørdag i neste uke, er det håp om perioder med sol.

Dyvåt vinterferiestart

Ferien begynner dyvått med store nedbørmengder den første helgen og mandag. Prognosene viser over 35 millimeter regn på tre dager fra fredag til søndag. På de våteste stedene kan det komme nærmere 75 millimeter!

Kombinert med plussgrader vil det gå hardt ut over snøen.

15 - 30 centimeter snø neste uke

Fra mandag er en langvarig snøtørke over i lavlandet. Prognosene resten av vinterferien viser først sludd, deretter snø.

Selv om det er fire dager med hvit nedbør i varslene, blir det ikke store mengder. Prognosene viser mellom 15 og 30 centimeter.

Det største snøfallet kommer over neste helg med rundt 20 centimeter på 36 timer fra mandag til tirsdag.

Solrikt tirsdag og onsdag, regn fra torsdag

Den som vil nyte sola i landsdelen de neste to ukene, må gjøre det tirsdag og onsdag.

Høytrykket over Sør-Norge vil gi mildt og solrikt vær i landsdelen først i uken. Flere dager vil været minne langt mer om vår og påskestemning, enn om februar og vinter.

På det varmeste vil gradestokken enkelte steder vise seks-sju plussgrader. Også i dag kan det bli temperaturer godt over fem grader i deler av Trøndelag.

Selv om sola forsvinner fra torsdag, vil det fortsatt holde seg mildt med temperaturer helt opp i åtte-ni grader.

Nedbør i helgen og hele neste uke

Etter to dager med solrikt vær tirsdag og onsdag, blir det overgang til skyet og fuktig vær fra torsdag. Nedbøren som kommer torsdag er innledningen på en meget våt periode.

En jevn strøm av lavtrykk vil gi pålandsvind med regn, sludd og snø.

Sludd og snø og lite sol i vinterferien

I følge dagens 15 dagersvarsel ser nedbørperioden ut til å vare ut uken og til og med onsdag i neste uke.

Foreløpige varsler viser at det blir regn fredag, lørdag og søndag denne uken, og snø fra mandag til onsdag i neste uke. Også søndag og over neste helg er det snø i varslene.

I neste uke blir det en del kaldere fra onsdag med temperaturer ned i seks-sju kuldegrader om natten, og cirka 15 minusgrader i indre strøk.

Mot slutten av langtidsperioden synker temperaturen ytterligere til åtte-ni munusgrader i lavlandet, og rundt 20 kuldegrader i indre strøk.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 20. februar er usikre):

Tirsdag 14. februar: Vestlig bris. Skyet, litt regn nord for Trondheimsfjorden. Om kvelden skiftende bris, økning til sørøstlig frisk bris utsatte steder sør for Trondheimsfjorden. Delvis skyet, oppholdsvær. Utrygt for lokal tåke først på dagen. Kaldere, særlig om natten. - 3 til + 8 grader.

Onsdag 15. februar: Sørlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Stort sett pent vær. Om kvelden noe tilskyende og regn. Stigende temperatur om natten, litt lavere dagtemperatur. 0 - 7 grader.

Torsdag 16. februar: Sørvestlig bris, stiv kuling på kysten. Skyet. Regn og regnbyger. Nedbør som sludd eller snø i indre og høyereliggende strøk. Mildere, særlig om natten. 3 - 9 grader.

Fredag 17. februar: Vestlig bris, frisk bris utsatte steder. Regnbyger, snø i høyereliggende områder. Fra utpå ettermiddagen sørvestlig bris. Litt regn av og til. Lite eller ingen nedbør i indre strøk sør for Trondheimsfjorden. 2 - 7 grader.

Lørdag 18. februar : Sør-sørøstlig vind. Skyet. Regn. 1 - 7 grader.

Søndag 19. februar: Sørvestlig vind. Skyet. Regn. 1 - 7 grader.

Mandag 20. februar: Vest-sørvestlig bris. Skyet. Snø. 0 - 7 grader.

Tirsdag 21. februar : Vest-nordvestlig vind. Skyet. Snø. Kaldere, særlig om natten. - 3 til + 5 grader.

Onsdag 22. februar: Vestlig vind. Skyet. Snø. Litt kaldere. - 5 til + 4 grader.

Torsdag 23. februar: Sør-sørøstlig bris. Skyet. - 5 til + 3 grader.

Fredag 24. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 5 til + 2 grader.

Lørdag 25. februar: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 7 til + 1 grad.

Søndag 26. februar: Perioder med snø. - 8 til 0 grader.

Mandag 27. februar: Snø, sludd og regn. - 9 til 0 grader.

Tirsdag 28. februar: Snø. - 8 til 0 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather