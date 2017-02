Varsler lokalt store nedbørmengder lørdag

Saken oppdateres.

Et lavtrykk i Norskehavet øst for Island gir kraftig sørvestlig vind og store nedbørmengder nord for Trondheimsfjorden.

Ifølge prognosene er det områdene lengst nord i landsdelen nær grensen til Nordland som får de aller største nedbørmengdene. Varslene for blant annet Kongsmoen i Høylandet og Foldereid i Nærøy viser i overkant av 50 millimeter.

Lenger sør i Trøndelag blir det også en god del regn lørdag, men her blir det bare mellom 10 og 25 millimeter nedbør.

Dyvåt vinterferiestart

Varslene for første del av vinterferien viser store nedbørmengder. Fra fredag til onsdag viser prognosene mellom 45 og 90 millimeter nedbør mange steder.

Kaldere vær fra tirsdag gjør at deler av nedbøren vil komme som snø, også i lavlandet. Tirsdag og onsdag kan det totalt komme 5 til 15 centimeter snø, men prognosene er fortsatt noe usikre.

Perioder med sol fra onsdag

Det blir best vær med opphold og noe sol i den andre halvparten av vinterferien. Både onsdag, torsdag og lørdag kan det bli lange perioder med sol, mens det blir skyet oppholdsvær fredag og søndag.

Mer nedbør over neste helg

Over neste helg blir det mer nedbør som sludd, underkjølt regn og yr, regn og snø.

Siste dag i 15 dagersperioden viser betydelig kaldere vær ned mot - 10 grader i lavlandet og mellom 15 og 20 minusgrader i indre strøk.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 25. februar er usikre):

Fredag 17. februar: Vestlig bris, liten kuling utsatte steder. Regnbyger, snøbyger i høyere strøk. Sent om kvelden vestlig frisk bris 10, sør for Trondheimsfjorden økning til sørvestlig stiv kuling på kysten. Litt regn, snø 200-400 meter. 2 - 7 grader.

Lørdag 18. februar: Først på dagen bris av skiftende retning, ellers sørvestlig stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder. Regn, nedbør som sludd og snø over 600-800 meter sør for Trondheimsfjorden, 300-500 meter nord for Trondheimsfjorden. Lokalt mye nedbør nord for Trondheimsfjorden. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 2 - 10 grader.

Søndag 19. februar : Sørvestlig bris, stiv og til dels sterk kuling utsatte steder. Regn, snø i indre og høyereliggende strøk. Fra om morgenen nordvestlig bris, opp i liten kuling, overgang til til snøbyger, regnbyger på kysten. Om kvelden minkende vind og avtagende bygeaktivitet. Kjøligere, særlig på dagtid. 0 - 7 grader.

Mandag 20.februar : Vest-sørvestlig bris. Skyet. Regn. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 3 til + 7 grader.

Tirsdag 21. februar: Sørvestlig vind. Skyet. Kaldere, særlig på dagtid. - 5 til + 4 grader.

Onsdag 22. februar: Vest-nordvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 6 grader.

Torsdag 23. februar: Øst-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. - 3 til + 3 grader.

Fredag 24. februar : Vest-sørvestlig bris. Skyet. - 5 til + 2 grader.

Lørdag 25. februar: Vest-nordvestlig bris. Skyet. - 5 til + 3 grader.

Søndag 26. februar: Skyet. - 3 til - 4 grader.

Mandag 27. februar: Sjanse for sludd eller underkjølt regn. - 4 til + 4 grader.

Tirsdag 28. februar : Litt underkjølt regn og underkjølt yr. - 3 til + 4 grader.

Onsdag 1. mars: Spredte regn - eller snøbyger. - 3 til + 4 grader.

Torsdag 2. mars: Enkelte snøbyger. Litt sol. - 1 til + 3 grader.

Fredag 3. mars: Sjanse for snø, deretter hagl. Betydelig kaldere, særlig om natten . - 8 til + 1 grad.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

