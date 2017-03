Varsler mild vår i hele Norge

Saken oppdateres.

Sesongprognosene fra flere anerkjente utenlandske værvarslingsselskaper viser at gjennomsnittstemperaturen for perioden mars til mai vil ligge mellom 0,5 og 1,0 grad over det normale i store deler av landet.

Både The Weather Company, verdens største private internasjonale værvarslingsselskap og amerikanske National Weather Service, tilsvarende Meteorologisk institutt i Norge, har prognoser som viser at våren blir varmere enn normalt.

Det samme viser også sesongsprognosen fra det europeiske værvarslingssenteret (ECMWF).

Både mars, april og mai varmere enn normalt

Når det gjelder The Weather Company, varsler værvarslingsinstituttet at alle de tre vårmånedene blir litt varmere enn normalt. Unntaket er Vestlandet, hvor mars blir kjølig.

Det blir den nordligste delen av landet som ser ut til å få det største avviket fra normalen, 1 - 2 grader over det normale.

Ut fra de øvrige prognosene kan det se ut til at særlig april blir ekstra varm ut fra normaltemperaturen.

Sesongvarselet, som omfatter hele Europa, viser at ikke bare Norge, men hele Norden, får en varmere vår enn normalt.

Av de fire sesongsvarslene Adresseavisen har sett nærmere på, er det bare amerikanske Accu Weather som mener våren i Norge blir kjøligere enn normalt.

Full klaff for fjorårets vårprognose

En lignende prognose for våren i fjor, som også varslet en varmere vår enn normalt, viste seg å stemme meget godt.

I 2016 ble de tre vårmånedene 1,3 grader varmere enn normalt. Avviket var størst i mars, som var 2,3 grader over det normale (data for Trondheim - Voll).

En sesongprognose er gjennomsnittstemperaturen for tre måneder. Når det varsles en mildere vår enn normalt betyr ikke det at samtlige måneder blir over det normale.

Fordi det er gjennomsnittstemperaturen over tre måneder det er snakk om, kan en måned være kaldere enn normalt, en måned har normal temperatur, mens den tredje måneden har en temperatur over det normale.

