Prognosene viser full vår i Trøndelag i neste uke

Saken oppdateres.

Lengter du etter våren, kan du snart få dine ønsker oppfylt. Milde vinder mellom sør og vest gir et solid temperaturhopp i neste uke.

LES OGSÅ: Kulden slipper taket i Trøndelag fra torsdag

LES OGSÅ: Sesongprognose: Varsler mild vår i hele Norge

Mellom fem og ti grader hele neste uke

Varslene fra Meteorologisk institutt viser temperaturer mellom fem og ti grader hver dag hele uken. Også over neste helg er det mange plussgrader i prognosene.

Selv om temperaturen fortsatt kan synke under frysepunktet enkelte netter, vil middeltemperaturen ligge langt over 0 grader.

Den meteorologiske definisjonen av vår er den perioden av året da middeltemperaturen for døgnet er mellom 0 og 10 grader og er i en stigende trend.

Neste uke varsler oppfyller definisjonen til fulle med dagtemperaturer godt over fem grader mange steder og nattetemperaturer i underkant av 0 grader.

Temperaturstigningen i helgen er dermed ikke bare et blaff, men noe som ser ut til å vare ut over i måneden.

Det eneste minuset med varselet for neste uke er at det ser ut til å bli mye skyet vær. Den eneste dagen med solperioder blir neste fredag.

Det er litt nedbør i varslene fredag og lørdag i denne uken samt tre dager rundt neste helg. Nedbøren kommer som snø fredag og som regn lørdag. Neste helg blir det regn alle tre dager.

LES OGSÅ: Nest største snøfall i februar på Leinstrand siden 1991

LES OGSÅ: Tidenes varmeste februardøgn på Svalbard

Vårværet fortsetter over neste helg

Med unntak av de neste to dagene, inneholder varslene dagtemperaturer på over fem grader hver dag ut langtidsperioden. 22. mars viser prognosene dagtemperaturer på over ti grader.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 800 andre - følg VærAdressa på Facebook

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 15. mars er usikre):

Torsdag 9. mars: Østlig og sørøstlig frisk bris utsatte steder, fra i ettermiddag skiftende bris, nordøstlig, senere nordlig frisk bris på kysten. Delvis skyet, oppholdsvær. Mildere. - 5 til + 5 grader.

Fredag 10. mars : Bris mellom sørvest og nordvest, på kysten perioder med frisk bris. Snø og snøbyger, etter hvert nedbør som regn på kysten. - 3 til + 7 grader.

Lørdag 11. mars: Vestlig bris. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, snøbyger i indre og høyereliggande strøk. Fra om ettermiddagen sørøstlig bris. Oppholdsvær og perioder med sol. - 2 til + 8 grader.

Søndag 12. mars: Sørvestlig vind. Skyet. - 1 til + 9 grader.

Mandag 13. mars: Sørlig vind. Skyet. - 1 til + 9 grader.

Tirsdag 14. mars: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 1 til + 9 grader.

Onsdag 15. mars: Sørøstlig bris. Skyet. 1 - 9 grader.

Torsdag 16. mars: Vestlig bris. Skyet. - 1 til + 9 grader.

Fredag 17. mars: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 2 til + 9 grader.

Lørdag 18. mars : Sjanse for regn. - 2 til + 7 grader.

Søndag 19. mars: Sjanse for regn. - 2 til + 6 grader.

Mandag 20. mars: Litt regn. - 2 til + 6 grader.

Tirsdag 21. mars : For det meste overskyet. Litt sol. Varmere, særlig om natten. 2 - 7 grader.

Onsdag 22. mars: Delvis pent vær. Varmere, særlig på dagtid. 0 - 12 grader.

Torsdag 23. mars: Sjanse for regn. Kaldere. - 4 til + 7 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Følg VærTorsten på Twitter