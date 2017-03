Varsler vestlig storm i Trøndelag onsdag

Saken oppdateres.

Mens den sørvestlige vinden følger kystlinjen og bare i liten grad merkes inne i landet, blåser den vestlige vinden rett inn over land.

- Fra natt til onsdag kommer vinden opp i liten storm utsatte steder. Vinden vil merkes godt langt inn i landet, sier vakthavende meteorolog Halldis Berge ved Meteorologisk institutt i Bergen.

En datamodell for vinden onsdag viser at vinden kommer opp i liten storm både langt inn i Trondheimsfjorden og i fjellet i Sør-Trøndelag.

Trøndelag får merke virkningen av lavtrykket i Norskehavet allerede fra tirsdag - Det vil blåse sørvestlig sterk kuling og periodevis liten storm på kysten fra om formiddagen, sier Berge.

LES OGSÅ: Varsler full vår i Trøndelag

Vinden vil merkes godt langt inn i landet

Vinden dreier på vest natt til onsdag.

- På utsatte steder blir det sterk kuling til liten storm, forteller bergensmeteorologen.

Den sterke vinden fortsetter store deler av dagen og minker til liten kuling først om kvelden.

LES OGSÅ: Sesongprognose: Varsler mild vår i hele Norge

15 til 40 millimeter nedbør

Lavtrykket fører også med seg en del nedbør, totalt mellom 15 og 40 millimeter tirsdag og onsdag med de største nedbørmengdene onsdag.

LES OGSÅ: Nest største snøfall i februar på Leinstrand siden 1991

Vanskelige kjøreforhold i fjellet

Lavere temperaturer gir noe synkende snøgrense fra onsdag. Kombinasjonen snø og sterk vind kan i perioder lokalt gi vanskelige kjøreforhold i fjellet i Sør-Trøndelag.

Det er også nedbør i varslene for torsdag og fredag. På fredag kan nedbøren komme som snø og sludd i lavlandet deler av dagen.

LES OGSÅ: Tidenes varmeste februardøgn på Svalbard

Mildt for årstiden

Selv om det er varierende snøgrense vil det fortsatt holde seg mildt for årstiden med temperaturer godt over fem grader enkelte dager.

Den mildeste dagen ser ut til å bli tirsdagen med temperaturer opp i rundt ti grader de mildeste stedene.

Det blir fallende temperaturer fra fredagen. Fra natt til lørdag vil det igjen bli kuldegrader om natten i lavlandet.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 800 andre - følg VærAdressa på Facebook

Nedbørfritt og mye sol igjen fra lørdag

Landsdelen får en ny nedbørfri periode fra lørdag med en god del sol enkelte dager. Det blir kuldegrader om natten, og dagtemperaturer opp i sju-åtte grader mange steder.

Følg VærTorsten på Twitter

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og 20. mars er usikre):

Mandag 13. mars : Sørøstlig bris, økning til liten kuling utsatte steder. Litt regn, snø over 200-400 meter. I kveld dreiing til sørvestlig stiv kuling på kysten sør for Trondheimsfjorden. Enkelte regnbyger, snøbyger over 400-600 meter. 2 - 8 grader.

Tirsdag 14. mars: Sørøstlig bris, stiv kuling utsatte steder. Litt regn, snø over 400-600 meter. Om formiddagen dreiing til sørvestlig sterk kuling og periodevis liten storm på kysten. Regnbyger, snøbyger over 400-500 meter. 3 - 10 grader.

Onsdag 15. mars: Vestlig bris, opp i liten storm utsatte steder, om kvelden minkende til liten kuling. Regnbyger, snøbyger i indre og høyereliggende strøk. Kjøligere, særlig om natten. 0 - 8 grader.

Torsdag 16. mars: Sørvestlig bris. Enkelte regnbyger, snøbyger i høyden. Utover dagen økning til sørøstlig stiv kuling utsatte steder. Skyet. Etterhvert regn, lite nedbør sør for Trondheimsfjorden. 0 - 8 grader.

Fredag 17. mars: Vestlig - nordvestlig bris. Sludd. - 2 til + 7 grader.

Lørdag 18. mars: Vestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 4 til + 6 grader.

Søndag 19. mars : Øst-nordøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 6 grader.

Mandag 20. mars : Sør-sørvestlig bris. Skyet. - 2 til + 8 grader.

Tirsdag 21. mars: Sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 4 til + 7 grader.

Onsdag 22. mars: Sør-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 6 grader.

Torsdag 23. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 2 til + 5 grader.

Fredag 24. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 2 til + 6 grader.

Lørdag 25. mars: Sjanse for regn. - 1 til + 7 grader.

Søndag 26. mars: Stort sett pent vær. Varmere, særlig om natten. 2 - 9 grader.

Mandag 27. mars : Tislkyende. 2 - 10 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather