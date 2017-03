Vintervær igjen midt i uken, betydelig varmere fra helgen

Saken oppdateres.

En jevn strøm av lavtrykk i Norskehavet sørger for ustabile værforhold i landsdelen.

Varslene for de neste dagene inneholder både kraftig vind opp i storm, daglige doser med nedbør, minst to nye kortvarige perioder med vintervær og et solid temperaturhopp i helgen.

Mandagens mildvær fortsetter tirsdag med temperaturer nærmere ti grader de varmeste stedene. Første del av dagen er det utrygt for perioder med regn, sludd eller snø i høyereliggende strøk og i indre strøk.

Fra om ettermiddagen blir det regnbyger med snøbyger over 400 til 600 meter.

Mer vintervær fra onsdag

Onsdag og torsdag er det bråstopp for vårtemperaturene og nedbøren går nok en gang over til sludd og snø i lavlandet.

Det kan ikke utelukkes rundt fem centimeter snø totalt de to dagene med større mengder i indre og høyere strøk.

Samtidig som vinterværet kommer tilbake, blir det kraftig nordvestlig vind på kysten, opp i liten storm nord for Trondheimsfjorden onsdag og sterk vestlig kuling i Namdalen torsdag.

Temperaturen rett til værs fredag ettermiddag

Opphold og lettere vær gir et kortvarig temperaturfall natt til fredag ned i fire-fem minusgrader i lavlandet og rundt ti kuldegrader i indre strøk, før temperaturen går rett til værs igjen om ettermiddagen.

Full vårvarme igjen fra helgen

Fra fredag og resten av 15 dagersperioden er varslene preget av meget vårlige temperaturer helt opp i nærmere 15 grader enkelte dager i neste uke!

Med et par unntak, er det verken sludd og snø eller minusgrader i siste del av langtidsperioden.

Det blir også mye pent vær, særlig den siste helgen i mars.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 27. mars er usikre):

Mandag 20. mars: Sørlig bris, frisk bris utsatte steder, om ettermiddagen sørvestlig stiv kuling på kysten. Enkelte regnbyger i ytre strøk, ellers stort sett oppholdsvær. Om kvelden sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Litt sludd eller regn sør for Trondheimsfjorden ellers oppholdsvær. 2 - 10 grader.

Tirsdag 21. mars: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder, om formiddagen minkende. Perioder med regn, sludd eller snø i høyereliggende strøk og i indre strøk. Stort sett oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Fra om ettermiddagen vestlig liten kuling på kysten. Regnbyger, snøbyger over 400-600 meter. 0 - 9 grader.

Ondag 22. mars: Sørvestlig bris, fra utpå formiddagen vestlig bris, utover ettermiddagen nordvestlig stiv til sterk kuling på kysten, kan hende kortvarig liten storm på kysten nord for Trondheimsfjorden midt på dagen. Sludd- og snøbyger. Kaldere. - 3 til + 6 grader.

Torsdag 23. mars: Vestlig vind, opp i stiv kuling utsatte steder, sterk kuling på kysten av Namdalen, utover ettermiddagen minkende. Snøbyger, fra om ettermiddagen stort sett oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. - 5 til + 4 grader.

Fredag 24. mars: Sør-sørøstlig bris. Skyet. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. - 5 til + 8 grader.

Lørdag 25. mars: Sørvestlig bris. Skyet. Betydelig høyere temperatur, særlig om natten. 1 - 11 grader.

Søndag 26. mars: Vestlig vind. Skyet. Regn . 2 - 11 grader.

Mandag 27. mars: Vest-nordvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 1 - 10 grader.

Tirsdag 28. mars: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 1 - 11 grader.

Onsdag 29. mars: Nordøstlig bris. Skyet. 1 - 13 grader.

Torsdag 30. mars : Pent vær. Kjøligere, særlig på dagtid. 0 - 8 grader.

Fredag 31. mars: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 0 - 8 grader.

Lørdag 1. april: Stort sett pent vær. - 1 til + 9 grader.

Søndag 2. april: Stort sett pent vær. Varmere om natten , uendret dagtemperatur. 4 - 9 grader.

Mandag 3. april: Sjanse for regn og snøbyger. Litt kaldere om natten, høyere dagtemperatur. 3 - 12 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

