Ti grader varmere i Trøndelag i helgen

Saken oppdateres.

Milde luftmasser mellom sør og vest inn over Trøndelag sørger på få timer for et betydelig værskifte i landsdelen fra kuldegrader og snøbyger til plussgrader og regn. Årsaken er et lavtrykk i Norskehavet nordvest for Lofoten som dirigerer mildere luft inn over Trøndelag.

LES OGSÅ: Her falt det mest snø fra onsdag til torsdag

Temperaturen rett til værs

Fredagen begynte med minusgrader de fleste steder i landsdelen, men i løpet av få timer stiger temperaturen med mellom fem og ti grader.

Prognosene for fredagen viser maksimumstemperaturer på mellom fem og åtte grader i lavlandet. Høyeste temperatur klokken 15 var 6,6 grader på Sklinna fyr.

LES OGSÅ: Årets varmeste dag fem steder i Trøndelag mandag

Mulighet for ti grader i helgen

Men det stopper ikke med det. Varslene for både lørdag og søndag viser mulighet for et tosifret antall grader de mildeste stedene.

At det blir mildere betyr imidlertid ikke strålende vårvær med masse sol. Varslene fra Meteorologisk institutt er fulle av nedbør gjennom hele helgen, men det er muligheter for solperioder mellom bygene både lørdag og søndag.

LES OGSÅ: Sesongprognose: Varsler mild vår i hele Norge

Bygevær både lørdag og søndag

På lørdag blir det enkelte regnbyger, som sludd eller snøbyger i indre og høyereliggende områder først på dagen. Etter noen timers opphold opphold blir det regn igjen fra om ettermiddagen. Snøgrensen vil da øke til 800-1000 meter.

Også søndag blir det en del nedbør som regn i lavlandet og som over cirka 800 meter. Det blir bygevær fra søndag ettermiddag. Snøgrensen synker til mellom 200 og 400 meter i løpet av kvelden.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 900 andre - følg VærAdressa på Facebook

Grått og mildt neste uke

Varslene for neste uke er preget av lavtrykksaktivitet i Norskehavet , noe som gir en gjennomgående mild værtype, men også mye grått vær.

Etter en våt start på uken med mellom 10 og 20 millimeter nedbør på 24 timer mandag, blir det for det meste opphold tirsdag, onsdag og fredag, mens det er litt nedbør i prognosene torsdag.

Følg VærTorsten på Twitter

12-13 grader neste fredag

Også neste helg er det nedbør i prognosene, men det blir forholdsvis små nedbørmengder.

Neste helg preges også av høye temperaturer for årstiden. Det kan ikke utelukkes 12-13 grader de mildeste stedene med fredagen som den varmeste dagen.

LES OGSÅ: Gigantisk isfjell holder på å brekke av i Antarktis

V ått den første uken i april

Den første uken av april domineres av grått, vått og mildt vær. Prognosene for mandag til fredag den første apriluken viser 20 til 40 millimeter nedbør, det meste som regn. Bare den aller siste dagen av 15 dagersvarselet viser overgang til snø igjen.

LES OGSÅ: Forsker: – Helt vilt det som skjer i Arktis

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste dagene (prognosene fra og med 31. mars er usikre):

Fredag 24. mars: Sørvestlig bris, sterk kuling på kysten. Snø og sludd, senere regn i lavlandet. I kveld vestlig vind, stiv kuling utsatte steder. Regnbyger, sluddbyger eller snøbyger i indre og høyereliggende strøk. 3 - 8 grader.

Lørdag 25. mars: Vestlig vind, stiv kuling utsatte steder, om formiddagen forbigående minkende. Enkelte regnbyger, snøbyger i indre og høyereliggende områder. Om formiddagen forbigående oppholdsvær. Om ettermiddagen sørvestlig bris, stiv og til dels sterk kuling på kysten. Yr og regn, snø over 800-1000 meter. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 3 -11 grader.

Søndag 26. mars: Sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder, dreiende vestlig, om kvelden nordvestlig liten til stiv kuling på kysten av Namdalen. Regn, snø over cirka 800 meter, fra om ettermiddagen regnbyger, synkende snøgrense, om kvelden snøbyger over 200-400 meter. 3 - 10 grader.

Mandag 27. mars: Vest-sørvestlig bris. Skyet. Regn. Litt kjøligerer om natten, litt høyere dagtemperatur. 1 - 11 grader.

Tirsdag 28. mars: Vest-sørvestlig bris. Skyet. Kaldere, særlig på dagtid. - 1 til + 7 grader.

Onsdag 29. mars: Øst-nordøstlig vind. Skyet. 0 - 7 grader.

Torsdag 30. mars: Sørlig vind. Skyet. Varmere, særlig på dagtid. 1 - 11 grader.

Fredag 31. mars : Vest-søvestlig vind. Skyet. 3 - 13 grader.

Lørdag 1. april: Øst-sørøstlig vind. Skyet. 2 - 12 grader.

Søndag 2. april : Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere, særlig om natten. - 2 til + 10 grader.

Mandag 3. april: Sjanse for regn . Litt høyere temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 0 -7 grader.

Tirsdag 4. april: Sjanse for regn. 0 - 8 grader.

Onsdag 5. april: Sjanse for regn. Uendret temperatur. 0 - 8 grader.

Torsdag 6. april: Litt regn. 2 - 9 grader.

Fredag 7. april : Perioder med snø. Kaldere. - 3 til + 6 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

Følg Adresseavisen på Facebook , Instagram og Twitter