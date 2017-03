I dag viser varslene årets varmeste dag mange steder

Saken oppdateres.

Varslene viser at det vil bli over ti grader ved mange målestasjoner. På de varmeste stedene er det gode muligheter for både 12 og 13 grader.

For å sette en ekstra vårspiss på fredagsværet ser det også ut at det blir en god del sol ut over dagen. Særlig første del av dagen er mulighetene gode for strålende sol mange steder i landsdelen.

Mildt gjennom hele helgen og først i neste uke

Selv om sola forsvinner og gråværet og nedbøren overtar hele lørdagen og deler av søndagen, betyr det ikke et farvel til vårvarmen.

Begge dager ser det ut til å bli rundt ti grader i landsdelen.

Det milde været fortsetter over helgen, mens det blir kaldere fra onsdagen. Da kan det bli ned mot null grader i lavlandet om natten og fem-seks grader i dagtemperatur.

Værsituasjonen, med høytrykk over De britiske øyer, gir en jevn strøm av lavtrykk inn mot kysten av Midt-Norge.

40 - 80 millimeter nedbør tirsdag til fredag

Det fører til mye nedbør fra tirsdag til fredag. Da viser prognosene 40 til 80 millimeter.

Det kan ikke utelukkes at noe av nedbøren vil falle som snø og sludd. Det gjelder særlig natt til onsdag.

Det blir noe lettere vær på dagtid igjen fra fredag. Da blir det også mildere igjen.

To godværsdager første del av påsken

Dagens 15 dagersvarsel omfatter det meste av påsken til og med langfredag. Ut fra de foreløpige prognosene kan det se ut til at årets påske blir dominert av gråvær og regn, men varslene er ikke helsvarte. Både tirsdag og skjærtorsdag blir det opphold og en god del sol.

Særlig skjærtorsdagen ser ekstra fin ut med temperaturer over ti grader over det meste av landsdelen.

Det ser også ut til å bli nattefrost i lavlandet enkelte netter i påsken, men ikke mer enn to-tre minusgrader på det kaldeste.

Unntaket er natt til langfredag hvor det kan blir fire minusgrader. Da blir det betydelig kalderer både om natten og på dagtid.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 7. april er usikre):

Fredag 31. mars: Østlig bris, fra om ettermiddagen sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. Sent om kvelden litt regn eller yr sør for Trondheimsfjorden. 0 -13 grader.

Lørdag 1. april: Om natten og morgenen sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Regn. Fra om ettermiddagen sørvestlig bris, stiv og til dels sterk kuling på kysten, sent om kvelden liten kuling. Overgang til regnbyger sør for Trondheimsfjorden, men lite nedbør i indre Sør-Trøndelag. Varmere om natten, lavere dagtemperatur. 4 - 10 grader.

Søndag 2. april: Sørvestlig bris, stiv kuling på kysten. Regn, senere regnbyger. Mindre nedbør utover dagen. 2 - 9 grader.

Mandag 3. april: Øst-nordøstlig vind. Skyet. 1 - 12 grader.

Tirsdag 4. april: Vest-nordvestlig bris. Regn. 2 - 11 grader.

Onsdag 5. april: Vest-sørvestlig bris. Regnbyger. Litt sol. Kaldere, særlig på dagtid. 1 - 8 grader.

Torsdag 6. april: Nordvestlig bris. Skyet. Regn. 1 - 7 grader.

Fredag 7. april: Vest-sørvestlig bris. Skyet. Regn. Litt kaldere om natten, høyere dagtemperatur. 0 - 10 grader.

Lørdag 8. april: Vestlig bris. Skyet. - 1 til + 9 grader.

Søndag 9. april (Palmesøndag): Skyet. 0 - 10 grader.

Mandag 10. april: Skyet. - 1 til + 10 grader.

Tirsdag 11. april: Delvis pent vær. 0 - 11 grader.

Onsdag 12. april: Sjanse for regn. 1 - 10 grader.

Torsdag 13. april (Skjærtorsdag): Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig på dagtid. 2 - 13 grader.

Fredag 14. april (Langfredag): Mulighet for regn- eller tordenbyger. Betydelig kaldere . - 4 til + 7 grader.

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

