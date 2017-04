Slik er prognosene for påskeværet i Trøndelag

Saken oppdateres.

Slår varslene til, blir det mye innevær under årets påske. Riktignok sies det at det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær, men prognosene for været framover viser at det ikke blir mye soltid fra palmelørdag til 2. påskedag.

LES OGSÅ: Over ti grader i Trøndelag for tredje dag på rad søndag

Smått med sol i varslene

Med unntak av noen perioder med sol mellom regnbygene lørdag før palmesøndag og litt sol tirsdag og 1. påskedag, er det smått med solhåp i påskeprognosene.

Årsaken til det dårlige påskeværet er todelt: Tendensen med en strøm av lavtrykk inn mot Midt-Norge, fortsetter også i påsken.

LES OGSÅ: Årets varmeste dag i indre strøk lørdag

Perioder med nedbør de fleste dager

Det betyr gjentatte perioder med nedbør de fleste dagene i påsken. Det ser ut til å bli nedbørfritt mandag, tirsdag, skjærtorsdag og 1. påskedag.

Ellers blir det regn og nedbør som sludd og snø enkelte dager. Sjansen for sludd og snø er størst på onsdag.

LES OGSÅ: Åtte steder målte årets høyeste temperatur fredag

Kuldegrader om nettene

I tillegg havner store deler av landet etter hvert på den kalde siden av jetstrømmen

Konsekvensen er fallende temperaturer med kuldegrader om nettene. Enkelte netter kan det bli to-tre minusgrader i lavlandet og mellom fem og ti kuldegrader i indre strøk.

LES OGSÅ: Seks steder i Trøndelag under - 10,0 grader natt til torsdag

Usikre prognoser

Håpet er at prognosene tar grundig feil. Prognoser så langt fram i tid er meget usikre, og en endring i lavtrykksbanene eller et høytrykk i øst kan gi et helt annet påskevær.

LES OGSÅ: Natt til onsdag var det minusgrader over hele Trøndelag

Påskevarselet for Trøndelag

(varslene fra og med 10. april er usikre)

Lørdag 8. april: Sør-sørvestlig bris. Regnbyger. Litt sol. - 1 til + 8 grader.

Søndag 9. april (Palmesøndag): Vest-sørvestlig bris. Sludd. - 1 til + 7 grader.

Mandag 10.april: Vestlig bris. Skyet. Litt kaldere om natten, høyere dagtemperatur. - 2 til + 11 grader.

Tirsdag 11. april: Østlig bris. Skyet. Uendret temperatur om natten, kaldere på dagtid. - 2 til + 8 grader.

Onsdag 12. april: Enkelte byger med regn eller snø. - 3 til + 6 grader.

Torsdag 13. april (Skjærtorsdag): Skyet. Varmere. 0 - 9 grader.

Fredag 14. april (Langfredag): Sjanse for regn. 0 - 10 grader.

Lørdag 15. april (Påskeaften): Litt regn. 0 - 9 grader.

Søndag 16. april (1. påskedag): For det meste overskyet. Litt sol. - 1 til + 11 grader.

Mandag 17. april (2. påskedag): Perioder med regn. Kaldere, særlig på dagtid. - 3 til + 8 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

Varselet for de neste fem dagene

Mandag 3. april: Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, opp i stiv kuling nord for Halten. Skyet. Litt regn, lite eller ingen nedbør sør for Trondheimsfjorden. I kveld sørlig bris, frisk bris utsette stader. Etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke. 3 - 11 grader.

Tirsdag 4. april: Sørvestlig bris, sterk kuling og kan hende liten storm på kysten. Etter hvert regn, senere regnbyger, først på kysten. 2 - 10 grader.

Onsdag 5. april: Sørvestlig bris, kuling utsatte steder, utover dagen minking til nordvestlig bris. Regnbyger, snøbyger over 300-600 meter. Gradvis færre byger. 1 - 9 grader.

Torsdag 6. april: Sør-sørvestlig vind. Skyet. Regn. 1 - 7 grader.

Fredag 7. april: Sørvestlig bris. Skyet. Regn. - 1 til + 8 grader.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 900 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter