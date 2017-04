Det kan likevel være håp for påskeværet

Saken oppdateres.

- Det blir en tørrere værtype fra og med onsdag, sier Mariann Foss, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Hun bekrefter at starten av påska blir grå og trist for Trøndelag. Særlig lørdag, da blir Trøndelag, Møre og Romsdal og Nordland våtest i landet med mye nedbør. Kombinert med mildt vær og kraftig snøsmelting, kan det bli aktuelt å sende ut obs-varsel for landsdelen, men dette er ifølge Foss foreløpig ikke avklart.

Ugunstig nordavind

Prognosene ser imidlertid noe bedre ut enn de gjorde tidligere denne uka, fra og med onsdag neste uke skal være bli merkbart bedre.

- Da kan det bli perioder med sol og lettere skydekke, særlig i innlandet, sier Foss.

Selv om Trøndelag går klar av lavtrykk fra midten av neste uke, kan vindretningen likevel føre til enkelte ubehagelige overraskelser. Torsdag, fredag og lørdag er det ingen lavtrykk i nærheten, men nordavinden tar med seg skyer og en og annen byge – særlig på kysten.

- Vindretningen er ikke gunstig for dere trøndere, nordavinden fører gjerne med seg enkelte byger over Trøndelag, forklarer Foss.

Lave temperaturer

Foss må helle kaldt vann i blodet på dem som tror på drømmepåske med sol fra skyfri himmel i dagevis og stekende varme i solveggen. Selv om sola kan titte fram i perioder, blir det likevel ikke spesielt vårlig, heller ikke mot slutten av neste uke. Der førstkommende helg blir mild med dagtemperaturer på opp mot 10 grader, synker temperaturen i midten av neste uke.

- Fra tirsdag til og med fredag blir temperaturen lavere, sannsynligvis med minusgrader på nettene og fire-fem plussgrader på dagtid. Fra påskeaften kan temperaturen igjen bli noe høyere, sier Mariann Foss, som presiserer at værprognoser så langt fram i tid er usikre.

