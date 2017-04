Kaldluftsutbrudd fra Arktis gir kjølig vær til over påske

Saken oppdateres.

Etter en forholdsvis mild innledning av april med middeltemperaturer to til tre grader over det normale i det meste av landsdelen, blir de neste to ukene en god del kjøligere.

Prognosene viser at store deler av landet vil bli liggende nord for jetstrømmen, en sone høyt oppe i atmosfæren som markerer grensen mellom kald luft fra Arktis og varme luftmasser sørfra.

Kuldegrader om nettene

Det betyr kuldegrader om nettene også i lavlandet og temperaturer opp i seks-sju grader på det meste de fleste dager gjennom hele påsken og til langt ut i neste uke.

En så langvarig periode med nattefrost i midten av april er meget uvanlig.

Dersom prognosene stemmer, kan det gå mot den lengste perioden med nattefrost i Trøndelag i midten av april siden 1988.

Dagens 15 dagersvarsel viser at perioden med kjølig luft ikke tar slutt før nærmere neste helg.

Kald periode i mai

Prognoser som går enda lenger fram i tid, helt til begynnnelsen av mai, antyder en ny periode med kjølig vårluft i begynnelsen av mai.

Den kjølige luften øker faren for sludd - og snøbyger helt ned i lavlandet. Både denne og neste uke kan det forekomme perioder med snø og sludd.

