Vintervær med sludd og snø i Trøndelag fram til søndag

Saken oppdateres.

To lavtrykk i Norskehavet utenfor kysten av Nordland vil gi nye perioder med sludd - og snøbyger i Trøndelag helt ned i lavlandet gjennom store deler av helgen.

- Det er byger i varslene resten av fredagen og hele lørdagen. Det ser ikke ut til at bygeværet gir seg før utpå dagen søndag. Da blir det lettere vær og perioder med sol, samtidig som temperaturen synker, forteller vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga på Vestlandet.

LES OGSÅ: Vanskelige kjøreforhold flere steder i Trøndelag

30 - 45 millimeter nedbør de våteste stedene

Prognosene for fredag, lørdag og søndag viser totalt 30 til 45 millimeter nedbør på de våteste stedene.

- Fordi nedbøren kommer i byger er det umulig å si nøyaktig hvor mye nedbør det kan komme på hvert enkelt sted. Enkelte byger kan gi forholdsvis mye nedbør på en gang. Det vil også bli perioder med litt sol mellom bygene, sier Granerød.

LES OGSÅ: Kaldeste aprilnetter i Trondheim siden 1978

Sludd - og snøbyger også i lavlandet

- Hvor stor andel av nedbøren kommer som sludd og snø?

- På de stedene som får mest nedbør, kan det ikke utelukkes 20 til 25 centimeter snø. Områdene over 300 meter ser ut til å få mest snø, men det meste av nedbøren, med unntak av kysten, ser ut å falle som sludd og snø også i lavlandet.

Det blir varierende snøgrense gjennom helgen og døgnet. Temperaturen kan falle opptil to-tre grader under en byge, så nedbøren kan fort komme som sludd eller snø selv om gradestokken viser fire-fem grader før bygen kommer, forklarer Granerød.

Les også: Våteste aprildøgn på nesten 50 år i Nærøy

Nattefrost igjen fra natt til mandag

Vinder mellom vest og nord vil holde temperaturen forholdsvis lav gjennom hele helgen. Fra lørdag kveld blir det synkende temperaturer og fra søndag kveld er nattefrosten tilbake igjen i Trøndelag også i lavlandet.

Prognosene for neste uke viser temperaturer under null grader helt fram til fredag. Den gode nyheten er at det blir opphold og en god del sol.

LES OGSÅ: Sesongprognose: Varsler mild vår i hele Norge

Endelig vårvarmt fra neste helg

Fra neste helg skjer det et betydelig værskifte med overgang til langt mildere vær. Prognosene viser temperaturer godt over 10 grader fra lørdag og inn i begynnelsen av mai.

- Det ser ut til at Trøndelag får vårlige temperaturer fra neste helg, sier Granerød, som tar forbehold om hvor sikkert dette temperaturvarselet her.

- Prognoser som strekker seg over en uke fram i tid, blir mer usikkert jo lenger ut i varslingsperioden man kommer, sier Bergensmeteorologen.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 900 andre - følg VærAdressa på Facebook

15 dagersvarselet

Fredag 21. april: Vestlig vind, stiv og til dels sterk kuling på kysten og utsatte steder. Om kvelden dreining til nordlig stiv kuling. Regnbyger og haglbyger, snøbyger i høyden, etter hvert sluddbyger i lavlandet. Utrygt for torden tidlig i ettermiddag. 1 - 7 grader.

Lørdag 22. april: Nordlig vind, stiv kuling , om morgenen minking til nordvestlig liten kuling. Skyet. Sluddbyger og snøbyger. 0 - 7 grader.

Søndag 23. april: Nordvestlig bris, frisk bris på kysten, dreiende sørvestlig. Sluddbyger og snøbyger, gløtt av sol. Utpå ettermiddagen sørlig og sørøstlig frisk bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol i indre Sør-Trøndelag. Kaldere, særlig om natten. - 4 til + 6 grader.

Mandag 24. april: Øst-nordøstlig bris. Skyet. - 2 til + 8 grader.

Tirsdag 25. april: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 3 til + 8 grader.

Onsdag 26. april: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 2 til + 8 grader.

Torsdag 27. april: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 2 til + 8 grader.

Fredag 28. april: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 0 - 10 grader.

Lørdag 29. april: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig på dagtid. 1 - 13 grader.

Søndag 30.april: Østlig vind. Pent vær. 0 - 12 grader.

Mandag 1. mai: Sjanse for regn. 2 - 12 grader.

Tirsdag 2. mai Skyet. 2 - 13 grader.

Onsdag 3. mai: Sjanse for regn. 2 - 14 grader.

Torsdag 4. mai: Sjanse for regn. Varmere om natten, litt lavere dagtemperatur. 6 - 13 grader.

Fredag 5. mai: Pent vær. Betydelig kaldere om natten , litt høyere dagtemperatur. 0 - 15 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

Følg VærTorsten på Twitter