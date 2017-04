Varsler knallvær og stigende temperaturer fra helgen

Saken oppdateres.

Etter den kaldeste avslutningen av april på flere tiår, er det endelig slutt på det vinterlige vårværet.

Kraftig høytrykk gir pent vær

Årsaken er at etter nesten mer enn to uker med kjølige luftmasser, havner hele landet igjen sør for jetstrømmen, skillet mellom kald luft i nord og varmt luft i sør.

Samtidig bygger det seg opp et kraftig høytrykk i Norskehavet og over Nord-Skandinavia.

- Prognosene viser at store deler av Trøndelag er ferdig for godt med bygeværet med sludd og snø. Unntaket er indre strøk av Nord-Trøndelag hvor det kan komme litt sludd eller snø på lørdag.

Ellers i Trøndelag blir det mye fint vær og stigende temperaturer, sier vakthavende meteorolog Frode Hassel ved Vervarslinga på Vestlandet.

Tre netter til med nattefrost

Temperaturøkningen kommer først på dagtid. Klarvær og lite vind gjør at det fortsatt blir nattefrost i lavlandet, natt til fredag og natt til lørdag samt natt til 1. mai. Fra tirsdag bliir det også stigende temperatur om nettene.

Solrikt vær fram til neste fredag

Denne gangen er ikke godværet et blaff. Varslene er fulle av solrikt vær hele helgen og fram til fredag i neste uke.

- Den eneste usikkerheten er de nordligste delene av Trøndelag hvor det ser ut til å komme inn litt skyer og nedbør på mandag, forteller Hassel.

Fra neste fredag blir det igjen mer skyet vær og utrygt for nedbør.

- Om en uke er luftmassene så milde at det som kommer av nedbør blir regn og ikke snø og sludd, beroliger Bergensmeteorologen.

Nærmere 15 grader i neste uke

Temperaturprognosene viser at det midt i neste uke kan bli nærmere 15 grader de varmeste stedene.

Det milde vårværet fortsetter også i andre halvdel av langtidsperioden, men da blir det perioder med regn de fleste dager.

Det ser også ut til å kunne bli enkelte netter med frost over neste helg, også i lavlandet.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 3. mai er usikre):

Torsdag 27. april: Nordøstlig bris. Skiftende skydekke. Enkelte sluddbyger eller snøbyger. I kveld oppholdsvær. - 2 til + 9 grader.

Fredag 28. april:Østlig bris. For det meste pent vær. - 1 til + 10 grader.

Lørdag 29. april:Overveiende sørøstlig bris, kuling utsatte steder. Kan hende litt sludd eller snø i indre strøk av Nord-Trøndelag, ellers opphold og for det meste pent vær. - 1 til + 11 grader.

Søndag 30.april:Skiftende bris, utpå dagen nordvestlig. For det meste pent vær, men mulighet for lokale ettermiddagsbyger. 0 - 13 grader.

Mandag 1. mai:Vest-nordvestlig vind. Lettskyet pent vær. - 1 til + 12 grader.

Tirsdag 2. mai: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol.1 - 13 grader.

Onsdag 3. mai:Nordøstlig vind. Pent vær.2 - 15 grader.

Torsdag 4. mai:Øst-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 3 - 15 grader.

Fredag 5. mai: Vestlig vind. Skyet.2 - 15 grader.

Lørdag 6. mai:Vest-nordvestlig bris. Skyet. Lavere temperatur, særlig på dagtid. 1 - 11 grader.

Søndag 7. mai:Litt regn. 1 - 12 grader.

Mandag 8. mai:Utrygt for regn. 1 - 12 grader.

Tirsdag 9. mai:Utrygt for regn. 1 - 12 grader.

Onsdag 10. mai : Utrygt for regn. Kaldere om natten, litt høyere dagtemperatur. - 2 til + 13 grader.

Torsdag 11. mai: Mulighet for regn - eller tordenbyger. Litt sol.- 1 til + 13 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather