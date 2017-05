Denne grafen for lufttrykket forbløffer forskerne

Over ti grader i Trøndelag igjen for første gang på tre uker

Grafen viser lufttrykket fra midnatt natt til mandag og til onsdag klokken 12.00. Måleenheten for lufttrykk er hPa, forkortelse for hectoPascal.

I løpet av helgen har det dannet seg et høytrykk i Norskehavet nordvest for Midt-Norge. Høytrykket har siden mandag fått trykket til å stige betydelig over land.

På målestasjonen på Voll har lufttrykket siden klokken 24.00 natt til mandag steget fra 1005.6 hPa til 1023.1 hPa.

Den tidligere mairekorden på 1021.2 ble satt i 2006 og ble passert natt til onsdag.

Det har vært registrert lufttrykk ved på Voll siden 1944.

Andre rekord på sju måneder, fjerde på to år

Onsdagens rekord er den andre rekorden for høyt lufttrykk i Trondheim på sju måneder og den fjerde på to år.

Det er satt nye rekorder i mars og september i 2015 og oktober i fjor i tilllegg til den nye mairekorden.

- Dette er spennende informasjon. At det blir satt fire rekorder i løpet av et så begrenset tidsrom, er meget interessant, sier kllimaforskerne Rasmus Benestad og Josten Mamen ved Meteorologisk institutt.

- Høyt lufttrykk er mest vanlig om vinteren. Selv om det også kan forekomme perioder med høyt trykk også ellers i året er det spesielt at de fire rekordene er satt om våren og høsten, og ikke om vinteren. Jo lengre måleserier, dess mer uvanlig er det med endringer i de mest ekstreme verdiene, altså rekordene, sier Benestad.

Kan skyldes «slappere» jetstrøm

- Hva skyldes de hyppige rekordene i høyt lufttrykk?

- Det kan ha ulike forklaringer. Det høye lufttrykket kan ha sammenheng med at isgrensen i Arktis går lenger nord enn tidligere, noe som gjør at områdene hvor det dannes høytrykk endrer seg.

En annen medvirkende årsak kan være den sterke temperaturstigningen i Arktis, noe som flere forskere mener påvirker jetstrømmen til å få flere «buktninger» enn tidligere. Når vinden i atmosfæren går saktere fører det til at jetstrømmen «bukter» seg, en utvikling som i perioder kan gi høyere trykk, sier Benestad.

- Når Jorden har lite havis, vil lavtrykksaktiviteten på begge halvkuler bli forskjøvet mot polene. Området med passatvinder er bredere, og høytrykksbeltene på begge halvkuler vil også forskyves mot polene, sier Mamen.

