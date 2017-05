Nå kommer vårvarmen tilbake til Trøndelag

- Ingen er tjent med at dette drar ut

Saken oppdateres.

I motsetning til varmeblaffet sist fredag, kommer vårvarmen denne gangen for å bli. Dagens 15 dagersvarsel viser over 10 grader hver dag til og med 24. mai.

Knallvær i helgen

At varmen kommer tilbake er ikke den eneste gode nyheten i dagens langtidsvarsel. Prognosene fra Meteorologisk institutt for helgen er svært lovende med strålende sol fra skyfri himmel både lørdag og søndag.

Det er fortsatt ingen sprengvarme i sikte, men på de varmeste stedene søndag kan det bli 15-16 grader.

Mer varme neste uke

Vårvarmen fortsetter for fullt hele neste uke med prognoser rundt 15 grader til og med torsdag. Unntaket er fredagen hvor det kortvarig blir kjøligere igjen, før varmen er tilbake lørdag og søndag.

Skyet og mildt på 17. mai

Etter noe sol mandag, ser det ut til at det blir for det meste skyet vær de neste fire dagene, inklusive 17. mai. Den gode nyheten for nasjonaldagen er det blir en mild dag med temperaturer mellom 14 og 17 grader.

Det kan komme litt regn om ettermiddagen og kvelden neste onsdag, men prognosene er fortsatt usikre.

Neste helg byr på opphold og perioder med sol, mens 15 dagersperioden avsluttes med både regn og sol.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 17. mai er usikre):

Onsdag 10. mai : Østlig bris, frisk bris utsatte steder, nordøstlig liten kuling på kysten lengst sør. Stort sett pent vær, skyet eller delvis skyet i indre strøk. 0 - 11 grader.

Torsdag 11. mai: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder, på kysten nordøstlig bris. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Om ettermiddagen kan hende enkelte regnbyer. 1 - 13 grader.

Fredag 12. mai: Skiftende bris, på kysten nordøstlig vind, opp i frisk bris. Oppholdsvær og perioder med sol. 2 - 15 grader.

Lørdag 13. mai: Østlig bris, nordøstlig vind, opp i liten kuling på kysten. Lettskyet oppholdsvær. 2 - 15 grader.

Søndag 14. mai: Nordøstlig vind. Pent vær. 5 - 16 grader.

Mandag 15. mai: Sør-sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig om natten. 8 - 17 grader.

Tirsdag 16. mai: Øst-nordøstlig vind. Skyet. 9 - 18 grader.

Onsdag 17. mai (Grunnlovsdag): Nordvestlig vind. Skyet . 8 - 17 grader.

Torsdag 18. mai: Østlig vind. Skyet. 8 - 18 grader.

Fredag 19. mai: Vest-nordvestlig vind. Skyet. Kaldere, særlig på dagtid. 7 - 14 grader.

Lørdag 20. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt regn. Litt kaldere om natten, høyere dagtemperatur. 5 - 18 grader.

Søndag 21. mai: For det meste skyet. Litt sol. 5 - 18 grader.

Mandag 22. mai: Perioder med regn. 5 - 17 grader.

Tirsdag 23. mai: Litt regn om ettermiddagen. Varmere, særlig om natten. 9 - 18 grader.

Onsdag 24. mai: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere, særlig om natten. 4 - 17 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

