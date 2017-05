Vårvarmen fortsetter resten av uka og over helgen

Saken oppdateres.

Etter en iskald innledning av måneden, med historisk kalde mainetter enkelte steder, får landsdelen nyte godt av skikkelig vårvarme enda noen dager.

Dagens 15 dagersvarsel viser at varmen varer ut uka. Unntaket er fredagen, hvor det blir kortvarig kjøligere, før det blir varmer igjen fra lørdag.

Prognose: Nest varmeste 17. mai på 15 år

Dagens temperaturprognoser for onsdagen, med maksimumstemperaturer på 18 til 20 grader, betyr at landsdelen ser ut til å få den varmeste 17. mai siden 2013 og den nest varmeste de siste 15 årene!

De siste prognosene for 17. maiværet viser at de varslede regnværet ser ut til å ha gjort seg ferdig løpet av kvelden og natten. Det betyr et strålende 17. maivær i landsdelen med opphold og lange perioder med sol.

På torsdag blir det tilskyende vær og etter hvert regn, først sør for Trondheimsfjorden.

Regnværet blir kortvarig. Allerede torsdag kveld blir det oppholdsvær igjen.

Mens det blir skyet oppholdsvær og kjøligere fredag, bllir det brukbare perioder med sol resten av helgen, særlig på søndag.

Varmen fortsetter over helgen, kaldere fra torsdag

Ifølge dagens 15 dagersvarsel fortsetter varmen over helgen og til et godt stykke ut i neste uke. Ikke før torsdag blir det kjøligere igjen. Da blir det til gjengjeld et betydelig temperaturfall på dagtid fra rundt 20 grader de varmeste stedene dagen før til under 15 grader.

Et værskifte med over gang til lavtrykksaktivitet i Norskehavet gir kaldere og våtere vær.

Litt regn neste fredag og lørdag

Etter oppholdsvær de fire første dagene av neste uke blir det en del regn mot slutten av uken fredag og lørdag, men bare mindre mengder.

Fram mot månedsskiftet blir det for det meste pent vær og varmere igjen. Den siste dagen i 15 dagersperioden kan det igjen bli over 20 grader de varmeste stedene.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 23. mai er usikre):

Tirsdag 16. mai: Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. I kveld litt regn, først sør for Trondheimsfjorden. 8 - 20 grader.

Onsdag 17. mai (Grunnlovsdag): Sørvestlig bris, liten og periodevis stiv kuling utsatte steder. Litt regn. Fra om ettermiddagen skiftende bris. Oppholdsvær og lange perioder med sol. 7 - 20 grader.

Torsdag 18. mai: Sørøstlig bris, opp i liten kuling utsatte steder. Tilskyende og etter hvert regn, først sør for Trondheimsfjorden. 9 - 20 grader.

Fredag 19. mai: Sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. Litt regn. Fra om ettermiddagen nordlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Kjøligere, særlig på dagtid. 7 - 16 grader.

Lørdag 20. mai: Øst-nordøstlig vind. Skyet. Varmere, særlig på dagtid. 9 - 20 grader.

Søndag 21. mai: Nord-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 22 grader.

Mandag 22. mai: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 6 - 20 grader.

Tirsdag 23. mai: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 6 - 18 grader.

Onsdag 24. mai: Nordlig vind. Skyet. 5 - 20 grader.

Torsdag 25. mai: Nord-nordvestlig bris. Skyet. Betydelig kjøligere, særlig på dagtid. 3 - 14 grader.

Fredag 26. mai: Overskyet. Utrygt for regn. Kjøligere, særlig på dagtid. 4 - 15 grader.

Lørdag 27. mai: Skyet. Utrygt for regn. 3 - 15 grader.

Søndag 28. mai: Skiftende skydekkende. Lange perioder med sol. 3 - 15 grader.

Mandag 29. mai: Delvis pent vær. Varmere. 6 - 18 grader.

Tirsdag 30. mai: For det meste skyet. Litt sol. Litt regn. Varmere, særlig på datid. 5 - 21 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

