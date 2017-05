Blaff av sommer på lørdag

Saken oppdateres.

- Værsituasjonen lørdag domineres av et lavtrykk i Norskehavet og et høytrykk i Barentshavet. Mellom de to trykksystemene strømmer det varm luft østfra inn over Midt-Norge, forteller vakthavende meterolog Martin Granerød ved Vervarslinga på Vestlandet.

På de varmeste stedene i landsdelen kan det ikke utelukkes 21 - 22 grader. - Det blir en god del pent vær med mye sol, sier Bergensmeteorologen.

Etter en våt torsdag, blir det noe lettere vær fredag. Det vil fortsatt henge igjen litt regn nord for Trondheimsfjorden første del av dagen, mens det blir opphold i sør.

- Fra om ettermiddagen blir det skyet eller delvis skyet, forteller Granerød.

Betydelig kjøligere fra søndag

Varmen på lørdag blir meget kortvarig. Allerede søndag blir det betydelig kaldere vær. Enkelte steder kan det bli 8-9 grader lavere temperatur enn dagen før.

- I tillegg blir det skyet vær og litt regn, sier meteorologen.

Mye sol neste uke

Preognosene for neste uke viser en god del sol, men nordlige vinder vil holde temperaturen nede de fleste dager. Særlig torsdag til lørdag blir kjølig med temperaturer under fem grader om natten i lavlandet og under 15 grader på dagtid.

Solrik og mild maislutt

Temperaturen stiger igjen neste søndag. Resten av 15 dagersperioden blir det mye pent vær og temperaturer i overkant av 15 grader.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 25. mai er usikre):

Torsdag 18. mai: Bris av skiftende retning, opp i frisk bris utsatte steder. Regn. I kveld lettere vær, først i vest. 8 - 17 grader.

Fredag 19. mai: Sørvestlig bris, opp i frisk bris utsatte steder. Spredt regn, vesentlig nord for Trondheimsfjorden. Fra om ettermiddagen nordlig bris, frisk bris utsatte steder, dreiende nordøst. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 5 - 17 grader.

Lørdag 20. mai: Nordøstlig bris, frisk bris utsatte steder, liten kuling sør for Frøya. Oppholdsvær og etter hvert en del pent vær. Varmere, særlig på dagtid. 6 - 22 grader.

Søndag 21. mai: Sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet. Perioder med regn. Uendret temperatur om natten, betydelig lavere dagtemperatur. 6 - 15 grader.

Mandag 22. mai: Vest-sørvestlig vind. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. 6 - 16 grader.

Tirsdag 23. mai: Nordlig vind. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig på dagtid. 7 - 19 grader.

Onsdag 24. mai: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. 5 - 19 grader.

Torsdag 25. mai (Kristi Himmelfartsdag): Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere, særlig på dagtid. 4 - 14 grader.

Fredag 26. mai: Vest-nordvestlig vind. Skyet. 2 - 14 grader.

Lørdag 27. mai: Nordvestlig vind. Delvis skyet, oppholdsvær. Perioder med sol. 4 - 14 grader.

Søndag 28. mai: Lettskyet pent vær. Varmere, særlig på dagtid. 5 - 17 grader.

Mandag 29. mai: Pent vær. 4 - 17 grader.

Tirsdag 30. mai: Delvis pent vær. 4 - 18 grader.

Onsdag 31. mai: Pent vær. 6 - 17 grader.

Torsdag 1. juni: Tilskyende. Litt sol. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. 3 - 17 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

