Elleve steder over 20 grader lørdag

Saken oppdateres.

Sommervarmen slo til for fullt over store deler av Trøndelag lørdag. I alt elleve steder målte over 20,0 grader.

Lørdag ble årets varmeste dag i landsdelen med temeperaturer opp i 22,0 grader. 23 steder registrerte årets høyeste temperatur.

Frosta var varmest med 22,0 grader foran Mære med 21,4 grader og Kvithamar og Steinkjer - Søndre Egge med 20,9 grader.

Høyeste temperatur i Trondheim var 20,6 grader på Skjetlein og 19,2 grader på Voll.

Årets høyeste temperatur i Trøndelag lørdag

Frosta 22,0 grader

Mære 21,4

Kvithamar 20,9

Steinkjer - Søndre Egge 20,9

Skjetlein 20,6

Ørland 20,5

Værnes 20,4

Rissa 20,3

Åfjord 20,1

Soknedal 20,0

Verdal - Reppe 20,0

Oppdal - Sæter 19,2

Kotsøy 19,2

Trondheim - Voll 19,2

Namos 18,9

Selbu 18,8

Meråker - Vardetun 18,7

Snåsa - Kjevlia 18,3

Drivdalen 18,1

Overhalla - Skgmo 18,0

Gartland 17,1

Namsskogan 16,2

Trollheimen - Storhornet 11,7

Kilde: eklima.met.no

