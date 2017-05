Ingen skikkelig sommervarme i sikte

Her jubler de for Premier League-plass og 1,9 milliarder kroner

Her var det varmest i landet tirsdag

Elleve steder over 20 grader lørdag

Solbriller eller paraply? Sjekk hva du får mest bruk for de neste dagene

Her var det 21 grader lørdag

Her jubler de for Premier League-plass og 1,9 milliarder kroner

Saken oppdateres.

Varslene for de neste dagene viser et solid kaldluftsutbrudd akkurat ved månedsskiftet. Da kan temperaturen om natten synke under fem grader og det blir bare rundt ti grader på dagtid.

Selv om det blir varmere igjen fra fredag, er det bare enkelte dager de neste to ukene det er håp om temperaturer rundt 20 grader.

De neste 15 dagene er det bare tre dager, 6. og 7. juni samt 11. juni det ser ut til å kunne bli en smak av sommer i landsdelen.

LES OGSÅ: Nesten 25 grader i indre strøk av Sør-Trøndelag søndag

LES OGSÅ: Fem steder i Trøndelag over 20 grader lørdag

Havner i områder med kald luft fra Arktis

Hovedårsaken til det kjølige juniværet er at Norge i store deler av langtidsperioden blir liggende nord for jetstrømmen i områdene med kald luft fra Arktis.

Værsituasjonen de neste to ukene domineres av en jevn strøm av lavtrykk i Norskehavet som gir kjølige vinder mellom nordvest og nordøst.

Bare unntaksvis, som første del av neste uke, er det håp om noe varmere vær. Da viser datamodellene at det bygger seg opp et høytrykk over Østersjøen.

Inneværende uke begynner solrikt med en god del pent vær med temperaturer opp i 17-18 grader de varmeste stedene. Også tirsdag ser det ut til å bli en god del sol og opp i 15-16 grader mange steder.

LES OGSÅ: Laveste temperaturer så sent på året på over 75 år

LES OGSÅ: Tonje fanget uvanlig værfenomen på video i Skatval

Betydelig kaldere fra onsdag

Fra onsdag blir det betydelig kaldere med dagtemperaturer rundt ti grader og under fem grader om natten også i lavlandet. Også torsdag blir det kjølig for årstiden.

Temperaturfallet følges av regnbyger onsdag kveld, natt til torsdag og første del av torsdagen. Totalt kan det komme 5 til 15 millimeter. I fjellet kommer nedbøren som snø.

LES OGSÅ: Historisk kalde mainetter i Trondheim

LES OGSÅ: Største maisnøfall siden 1990

Mye skyet vær i pinsen

Temperaturen øker gradvis igjen fra fredag med en temperaturtopp onsdag i neste uke. Selv om det blir oppholdsvær og perioder med sol enkelte dager blir det også forsatt mye skyet vær. Ut fra dagens varsel peker 2. pinsedag seg ut som den mest solrike dagen i pinsen.

Etter to dager med smak av sommervarme i neste uke, blir det regn og kjøligere igjen fra torsdag.

Langtidsperioden blir avsluttet med solrike dager og temperaturer som kan nærme seg 20 grader neste helg.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 18 900 andre - følg VærAdressa på Facebook

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 5. juni er usikre):

Mandag 29. mai: Nordlig bris, nordøstlig frisk bris til liten kuling på kysten. Lokale tåkeskyer, ellers opphold og til dels pent vær. 3 - 18 grader.

Tirsdag 30. mai: Nordlig bris, på kysten nordøstlig liten kuling. Skyet eller delvis skyet, en del sol. Kan hende lokale ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers oppholdsvær. 3 - 18 grader.

Onsdag 31. mai: Nordlig, senere nordvestlig bris, fra om ettermiddagen liten kuling utsatte steder. Etter hvert regnbyger, snøbyger i høyere strøk. Litt høyere temperatur om natten, betydelig lavere dagtemperatur. 4 - 12 grader.

Torsdag 1. juni: Nordvestlig bris, periodevis frisk bris på kysten. Regnbyger, snøbyger i fjellet. 4 - 11 grader.

Fredag 2. juni: Sørlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt lavere temperatur om natten, høyere dagtemperatur. 3 - 14 grader.

Lørdag 3. juni (Pinseaften): Øst-nordøstlig vind. Skyet. Varmere. 8 - 19 grader.

Søndag 4. juni (1. pinsedag): Nord-nordøstlig vind. Skyet. Kjøligere, særlig på dagtid. 7 - 16 grader.

Mandag 5. juni (2. pinsedag): Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 7 - 17 grader.

Tirsdag 6. juni: Nordøstlig vind. Skyet. Varmere, særlig på dagtid. 9 - 20 grader.

Onsdag 7. juni: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 22 grader.

Torsdag 8. juni: Perioder med regn. Kjøligere. 5 - 17 grader.

Fredag 9. juni: Perioder med regn. 5 - 17 grader.

Lørdag 10. juni: For det meste skyet. Litt sol. 7 - 18 grader.

Søndag 11. juni: For det meste skyet. Litt sol. Varmere, særlig om natten. 10 - 20 grader.

Mandag 12. juni: Skiftende skydekke. Lange perioder med sol. Betydelig kjøligere, særlig om natten. 3 - 16 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Følg VærTorsten på Twitter

LES MER: Her finner du vår værside med alle de siste artiklene om været