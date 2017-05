Iskald junistart i Trøndelag, men varmere igjen fra fredag

Nå kan du fly via Gardermoen uten å hente ut bagasjen din

Saken oppdateres.

Prognosene for 1. juni viser maksimumstemperaturer på sju-åtte grader i lavlandet. Det vil være blant de laveste temperaturene som er målt noen gang den første dagen i juni.

I høyere strøk kommer nedbøren som sludd og snø.

Opphold, sol og varmere vær i pinsen

Heldigvis er sommerkulden meget kortvarig. Allerede fredag stiger temperaturen til nærmere 15 grader. Også i pinsen blir det rundt 15 grader med pinseaften som den varmeste dagen. Da kan det bli 16-17 grader de varmeste stedene.

Den gode værnyheten er at det ser ut til at Trøndelag, i motsetning til det meste av Sør-Norge, unngår nedbør i langhelgen. Det blir forholdsvis skyet vær både pinseaften og 1. pinsedag, mens det blir lange solperioder fredag og 2. pinsedag.

Høytrykk gir smak av sommer neste uke

Solperiodene fortsetter for fullt ut over i neste uke. Mot slutten av uken vil et høytrykk mellom de vestlige delene av Russland og Finland gi østlige vinder stigende temperaturer.

Både torsdag, fredag og lørdag er det muligheter for over 20 grader de varmeste stedene.

De siste dagene av langtidsperioden blir det skiftende vær med både regn og sol. Den siste dagen i 15 dagersperioden, onsdag 14. juni, kan gi temperaturer på nærmere 25 grader.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 6. juni er usikre):

Onsdag 31. mai: Nordvestlig bris, i ettermiddag liten kuling utsatte steder, i kveld til dels stiv kuling. Etter hvert regnbyger, sluddbyger og snøbyger i høyere strøk. 5 - 11 grader.

Torsdag 1. juni: Nordvestlig bris, liten kuling utsatte steder, om kvelden minkende. Regnbyger, sluddbyger og snøbyger i høyere strøk. 3 - 10 grader.

Fredag 2. juni: Skiftende bris, fra om ettermiddag nordøstlig frisk bris på kysten. Natt til fredag litt spredt regn, senere oppholdsvær og perioder med sol. Varmere, særlig på dagtid. 4 - 15 grader.

Lørdag 3. juni (Pinseaften): Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere, særlig om natten. 8 - 17 grader.

Søndag 4. juni (1. pinsedag): Vest-nordvestlig vind. Skyet. 8 - 16 grader.

Mandag 5. juni (2. pinsedag): Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 16 grader.

Tirsdag 6. juni: Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 18 grader.

Onsdag 7. juni: Øst-nordøstliig vind. Skyet . 9 - 19 grader.

Torsdag 8. juni: Østlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 20 grader.

Fredag 9. juni: Øst-nordøstliig vind. Skyet. 11 - 20 grader.

Lørdag 10. juni: Skyet. Kaldere om natten, litt varmere på dagtid. 7 - 21 grader.

Søndag 11. juni: Utrygt for regn. 7 - 19 grader.

Mandag 12. juni : Litt regn . 8 - 19 grader.

Tirsdag 13. juni: Delvis pent vær. Varmere, særlig om natten. 12 - 21 grader.

Onsdag 14. juni: Delvis pent vær. Utrygt for litt regn. Kaldere om natten, varmere på dagtid. 8 - 24 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

