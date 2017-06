Iskald start på juni

– Krysser fingrene for at det blir en rettferdig avgjørelse

Elleve steder over 20 grader lørdag

Solbriller eller paraply? Sjekk hva du får mest bruk for de neste dagene

Her var det 21 grader lørdag

Her var det - 2,6 grader i natt

– Krysser fingrene for at det blir en rettferdig avgjørelse

Saken oppdateres.

Her er oversikten over nattens laveste temperaturer og temperaturene klokken 08.

Les også: Iskald junistart i Trøndelag, men varmere igjen fra fredag

LES OGSÅ: Over 70 prosent sjanse for at juni blir kaldere enn normalt

Nattens laveste temperaturer i Trøndelag

1. Trollheimen - Storhornet - 5,9 grader

2. Sølendet - 0,8

3. Røros 0,5

4. Drivdalen 0,9

5. Oppdal - Sæter 1,2

6. Namsskogan 2,0

7. Snåsa - Kjevlia 2,3

8. Soknedal 2,6

9. Gartland 2,7

10. Selbu 2,8

LES OGSÅ: - 2,6 grader i Nord-Trøndelag natt til tirsdag

LES OGSÅ: Nesten 25 grader i indre strøk av Sør-Trøndelag søndag

Temperaturene i Trøndelag torsdag klokken 08

Trollheimen - Storhornet - 5,1 grader

Sølendet 0,3

Røros 2,0

Drivdalen 2,4

Oppdal - Sæter 2,6

Snåsa - Kjevlia 2,9

Namsskogan 3,2

Soknedal 3,9

Gartland 4,1

Meråker - Vardetun 4,2

Kotsøy 4,3

Selbu 4,3

Rørvik 4,6

Sklinna fyr 5,0

Trondheim - Voll 5,1

Steinkjer - Søndre Egge 5,6

Namsos 5,6

Åfjord 5,7

Værnes 6,1

Hitra - Sandstad 6,2

Ørland 6,6

Sula 6,7

Orkdal - Thamshavn 6,8

Kilde: eklima.met.no

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 000 andre - følg VærAdressa på Facebook

LES OGSÅ: Ekstrem maikulde i Trøndelag

Følg VærTorsten på Twitter