Sommervarmen holder seg i Trøndelag hele helgen

- Det ligger et belte av lyn og torden over hele Midt-Norge

To menn skutt under ran i Malmö

Saken oppdateres.

Etter truende prognoser om en våt, skyet og kjølig helg i landsdelen har varslene snudd til det absolutt bedre de siste par dagene.

Du vil få langt mer bruk for solbriller og shorts enn paraply og regntøy både lørdag og søndag.

Begge dagene blir det en god del sol. Særlig søndagen blir flott med sol fra skyfri himmel deler av dagen og godt over 20 grader mange steder.

Spesielt værfenomen: Se video av støvvirvel på Saupstad

LES OGSÅ: Store vannmasser rammet flere hus i Hommelvik

Utrygt for regnbyger

Absolutt hele landsdelen slipper likevel ikke helt unna regnbygene de neste dagene. Utover dagen fredag er det utrygt for enkelte regnbyger, vesentlig i indre sørlige strøk.

Også lørdag kan det komme noen regndrypp, fortrinnsvis sør for Trondheimsfjorden, men det er bare snakk om små mengder.

Også søndag er regnfaren størst i områdene sør for Trondheimsfjorden, særlig fra om kvelden.

LES OGSÅ: 16 steder i Trøndelag har målt over 20 grader 12 dager på rad

LES OGSÅ: Trondheim satte en historisk værrekord mandag

Værskifte natt til mandag

Fra natt til mandag skjer det et værskifte med overgang til noe kjøligere og delvis våtere vær. Værsituasjonen domineres av to lavtrykk, et vest for Skottland og et over de sørlige delene av Finland.

En nedbørfront sørvestfra gir mellom 5 og 15 millimeter nedbør fra søndag kveld til mandag ettermiddag.

Nedbøren gir midlertidig synkende temperaturer, men det blir varmere igjen straks nedbøren er over.

SE VIDEO: - Først ble det mørkt, så kom det hagl store som erter

LES OGSÅ: Uværet: Bryggeanlegg kollapset i Inderøy

Skiftende og kjøligere vær neste uke

Utover i neste uke blir det skiftende vær med både sol og regn. Det er nedbør i prognosene onsdag og søndag, mens det blir oppholdsvær de øvrige dagene.

Selv om temperaturen enkelte dager vil ligge på i overkant av 20 grader de varmeste stedene, blir det noe kjøligere vær enn inneværende uke med de høyeste temperaturene fra mandag til onsdag.

LES OGSÅ: Jordras sperret fylkesvei i Orkdal

LES OGSÅ: Flere husstander i Sør-Trøndelag strømløse etter lynnedslag

Varmere igjen fra midten av august

Det skiftende været med både sol og regn fortsetter over neste helg. Temperaturprognosene viser noe varmere vær igjen med enkelte dager over 20 grader.

LES OGSÅ: Trøndelag var varmest i landet søndag

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 400 andre - følg VærAdressa på Facebook

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 11. august er usikre):

Fredag 4. august: Østlig bris, opp i frisk bris utsatte steder. Oppholdsvær og til dels pent vær. Utover dagen enkelte regnbyger, vesentlig i indre sørlige strøk. 11 - 22 grader.

Lørdag 5. august: Skiftende bris, på kysten nordøstlig vind opp i frisk bris. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger, vesentlig sør for Trondheimsfjorden. Til dels pent vær nord for Trondheimsfjorden. 11 - 23 grader.

Søndag 6. august : Skiftende bris. Skiftende skydekke. Regnbyger, men lite nedbør nord for Trondheimsfjorden. 13 - 25 grader.

Mandag 7. august : Nordvestig vind. Skyet. Kjøligere, særlig på dagtid. 10 - 20 grader.

Tirsdag 8. august: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 21 grader.

Onsdag 9. august: Nordøstlig vind. Skyet. Regn. 11 - 20 grader.

Torsdag 10. august: Vest-nordvestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 18 grader.

Fredag 11. august: Sørlig vind. Skyet. 7 - 19 grader.

Lørdag 12. august: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 18 grader.

Søndag 13. august: Skyet. Litt regn. 8 - 19 grader.

Mandag 14. august: For det meste skyet. Litt regn. 8 - 19 grader.

Tirsdag 15. august: For det meste skyet. Litt sol. 8 - 20 grader.

Onsdag 16. august: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 8 - 19 grader.

Torsdag 17. august: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 19 grader.

Fredag 18. august: Skyet. Litt regn . 8 - 19 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

Følg VærTorsten på Twitter