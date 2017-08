Sommervarmen tilbake for fullt i Trøndelag på tirsdag

Halvparten av unge jenter bruker p-piller, selv om det er høy risiko for brukerfeil

Saken oppdateres.

Hvis du trodde at den skikkelige sommervarmen, med temperaturer over 20 grader, hadde gjort sitt i landsdelen for denne gangen, må du tro om igjen.

De neste dagene er det minst tre dager med gode sjanser til sommerdagtemperaturer (over 20,0 grader). Både tirsdag, onsdag og fredag viser prognosene temperaturer på 20-tallet flere steder. På de varmeste stedene kan gradestokken også vise sommerdagtemperaturer på lørdag.

Varm luft fra sør-sørøst

Høytrykk over Baltikum og de vestlige delene av Russland vil de neste dagene gi tilførsel av varm luft fra sør-sørøst.

Regnbygene fortsetter delvis over Trøndelag tirsdag, men gir seg i løpet av dagen. Med oppholdsværet følger lange perioder med sol og stigende temperaturer igjen.

Til dels pent vær onsdag

Også onsdag viser prognosene til dels pent vær i landsdelen, men det er utrygt for litt regn i indre strøk av Sør-Trøndelag om kvelden.

Etter en fuktig start på dagen torsdag, blir det oppholdsvær og perioder med sol fra om ettermiddagen.

Etter et nytt kortvarig fall i temperaturen torsdag, viser varslene to nye dager med temperaturer i underkant av 20 grader fredag og lørdag.

15 - 30 millimeter nedbør fra lørdag ettermiddag til søndag kveld

Første del av lørdagen blir solrik, men resten av helgen blir preget av regn og regnbyger. Fra lørdag ettermiddag til søndag kveld viser varslene fra 15 til 30 millimeter nedbør.

Lettere vær og mer varme igjen først i neste uke

Det blir lettere vær igjen over helgen med skyet oppholdsvær og perioder med sol mandag og onsdag og skyet oppholdsvær tirsdag.

Våte prognoser for Pstereo-festivalen

Går det slik prognosene viser, får Pstereo-festivalen i Trondheim mye vått vær. Det er nedbør i varslene både torsdag, fredag og lørdag. Den gode nyheten er at det blir forholdsvis varmt med temperaturer mellom 17 og 19 grader.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 15. august er usikre):

Mandag 7. august: Skiftende bris, på kysten nordøstlig bris, i ettermiddag forbigående sørlig liten kuling sør for Trondheimsfjorden. Regnbyger. Lettere vær nord for Trondheimsfjorden. Utrygt for torden i grensetraktene. 11 - 19 grader.

Tirsdag 8. august: Skiftende bris, frisk bris utsatte steder, kan hende sørvestlig liten kuling sør for Trondheimsfjorden om ettermiddagen. Perioder med regn. Litt sol. 9 - 21 grader.

Onsdag 9. august: Skiftende bris, på kysten opp til nordøstlig frisk bris. Først på dagen opphold og til dels pent vær, men mulighet for lokal morgentåke. Fra om ettermiddagen mulighet for spredte regnbyger. Om kvelden mulighet for litt regn i indre strøk av Sør-Trøndelag. Litt varmere. 11 - 22 grader.

Torsdag 10. august: Bris omkring vest. Skyet eller delvis skyet. Enkelte regnbyger. Fra om ettermiddagen sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. Stort sett oppholdsvær og litt sol. Kjøligere, særlig på dagtid. 10 - 19 grader.

Fredag 11. august: Sør-sørøstlig vind. Skyet. Varmere, særlig på dagtid. 11 - 21 grader.

Lørdag 12. august: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet. Regnbyger. Perioder med sol. 9 - 21 grader.

Søndag 13. august: Vest-nordvestlig vind. Skyet. Regn. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 9 - 18 grader.

Mandag 14. august: Vestlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 18 grader.

Tirsdag 15. august: Vest-sørvestlig vind. Skyet. Varmere, særlig på dagtid. 11 - 21 grader.

Onsdag 16. august: Øst-nordøstlig bris. Skyet. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 21 grader.

Torsdag 17. august: For det meste skyet. Litt regn. 9 - 19 grader.

Fredag 18. august: Skyet. Litt regn. 9 - 21 grader.

Lørdag 19. august: Perioder med regn. 9 - 19 grader.

Søndag 20. august: For det meste skyet. Litt regn. Litt kjøligere om natten, uendret temperatur på dagtid. 7 - 19 grader.

Mandag 21. august: For det meste skyet. Litt sol. Varmere, særlig på dagtid. 9 - 22 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)