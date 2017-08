Lengste varmebølge i Trondheim på 20 år

Saken oppdateres.

Målestasjonen Voll har mellom 20. juli og 6. august målt den lengste varmebølgen på 20 år.

Et høytrykk over Skandinavia sørget for at sommervarmen kom for fullt til Trøndelag fra 20. juli. Selv om høytrykket svekket seg noe etter hvert, har varmen fortsatt for fullt dag etter dag helt til 6. august.

I løpet av 18 dager kom maksimumstemperaturen aldri lavere enn 19,1 grader. Senest på søndag, den siste dagen i rekken med ekstra varme dager, ble det målt 21,8 grader. Høyeste temperatur under varmebølgen var 25,6 grader 21. juli, mens det ble målt temperaturer ned på 19-tallet tre dager, 2., 4. og 5. august.

Også 18 dager i 1997

For å finne en lignende rekke med så mange varme dager på rad, må vi 20 år tilbake.

Også i 1997 ble det målt 18 dager på rad over 19,0 grader, mellom 10. og 27. juli.

Siden målingene av daglige maksimumstemperaturer begynte rundt 1930, er det bare tre år som kan vise til en enda lenger varmerekke:

Antall dager på rad over 19,0 grader i Trondheim

* 21 dager: 19. juli - 8. august 1937. Varmest: 27,4 grader 7. august

* 22 dager: 9. - 30. juni 1953. Varmest: 27,5 grader 25. juni

* 24 dager: 26. juli - 18. august 1969. Varmest: 30,4 grader 2. august

Verdal - Reppe satte varmebølgerekord

Målestasjonen Verdal-Reppe har siden 20. juli målt 18 dager på rad over 20 grader. Det er den lengste varmebølgen som er registrert ved denne målestasjonen siden den ble åpnet i desember 1992.

Den tidligere rekorden var 15 dager på rad over 20 grader i juli-august 2004 og i juli 2014.

Temperaturer mellom 20,2 og 24,5 grader

Temperaturen i Verdal de siste 18 dagene har variert fra 20,2 grader (7. august) til 24,5 grader 21. juli.

For 25 år siden ble det målt 21 dager på rad over 20 grader mellom 25. mai og 14. juni ved målestasjonen Verdal - Sul.

I 1992 ble det målt temperaturer opp i 27,2 grader (4. juni). Totalt ble det registrert over 25 grader i 12 av 21 dager.

Verdalsrekorden fra 1969

Verdalsrekorden med den lengste rekken med sommerdager (maksimumstemperatur over 20,0 grader) tilhører målestasjonen Sulstua. I 1969 ble det registrert 24 sommerdager på rad fra 26. juli til 18. august. Da var det 30,3 grader på det varmeste. Utrolige 16 av 24 dager var over 25 grader!

