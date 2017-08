På onsdag får Trøndelag et solid temperaturhopp

Kvinnen som anmeldte voldtekt i Granåsen er siktet for uriktig forklaring

Prognosene viser temperaturer et godt stykke oppe på 20-tallet.

Spesielt værfenomen: Se video av støvvirvel på Saupstad

For det meste pent vær først på dagen

Varslene fra Meteorologisk institutt viser at det blir for det meste pent vær i landsdelen, særlig første del av dagen.

Fra om ettermiddagen blir det noe mer skyet vær, men det er fortsatt gode muligheter for lange perioder med sol.

Fra onsdag kveld er det utrygt for enkelte regnbyger.

Også torsdagen får skiftende vær med både sol og litt regn, og noe kjøligere vær. Da blir det litt regn først på dagen og lettere vær og sol fra om ettermiddagen.

Over 20 grader både fredag og lørdag

Varslene for fredag og lørdag viser prognoser på over 20 grader begge dager. Fredag blir det for det meste skyet vær, mens lørdag byr på en solfylt start på dagen og regnbyger fra om ettermiddagen.

Også søndag blir det både sol og regn, men da blir det kjøligere vær med dagtemperaturer rundt 15 grader.

Varslene viser 10 til 20 millimeter regn fra lørdag ettermiddag til søndag kveld.

Opphold og en del sol neste uke

Prognosene for neste uke viser for det meste opphold og dagtemperaturer i underkant av 20 grader de varmeste dagene.

Det er litt regn i varslene for onsdag ettermiddag.

Både sol og regn under Pstereofestivalen

Foreløpige varsler for neste helg viser at det bir både sol og regn under Pstereofestivalen i Trondheim fra 17. til 19. august.

Det blir delvis skyet oppholdsvær og 17 grader torsdag, masse sol og 18 grader fredag og skyet, litt regn og 19 grader lørdag.

