Kraftig lavtrykk gir høstvær i Trøndelag lørdag og søndag

Årsaken er et kraftig lavtrykk utenfor kysten av Midt-Norge som fredag kveld og natt til lørdag gir vind opp i sørvestlig stiv kuling i ytre strøk.

Ved Stad kan vinden fredag komme opp i liten til full storm.

Lavtrykket følges av regn og regnbyger og fallende temperaturer.

Mest regn på kysten i nord

Det er kystområdene nord for Trondheimsfjorden som får de største nedbørmengdene. Lenger inn i landet begrenser nedbøren seg til spredte regnbyger.

- Prognosene for de nordligste delene av Trøndelag viser 15 - 25 millimeter regn fra fredag morgen til lørdag morgen og ytterligere 10 til 15 millimeter fra lørdag til søndag, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Vervarslinga på Vestlandet.

Når lavtrykket passerer i Norskehavet utenfor kysten av Midt-Norge lørdag dreier vinden på nordvest i løpet av kvelden, noe som gjør at landsdelen havner i en sone med kald polar luft.

Temperaturen stuper lørdag kveld

Vinddreiningen gir et merkbart temperaturfall.

Første del av lørdagen byr på behaglige temperaturer opp i over 20 grader på de varmeste stedene. Det er også mulighet for enkelte perioder med sol, særlig sør for Trondheimsfjorden.

Fra om kvelden synker temperaturen med mange grader i løpet av kort tid, til under 15 grader.

- Den kalde luften vil prege været i Trøndelag både søndag og mandag, forteller Granerød.

Kaldeste dag på fire uker søndag

Søndag ser ut til å bli den kjøligste dagen i landsdelen på nærmere fire uker. Bare på de varmeste stedene er det håp om å se 15- eller 16-tallet på gradestokken.

Det blir litt stigende temperaturer mandag, men også starten på uken får et høstlig preg med nordvestlige vinder.

Varmere igjen fra tirsdag

Alle som frykter at helgens værskifte betyr en permanent overgang til høstvær kan se fram til tirsdagen. Da får Trøndelag nyte godt av et høytrykk som bygger seg opp over de vestlige delene av Russland, noe som gir varme vinder fra sør-sørøst inn over landsdelen.

Prognosene viser mulighet for 20 grader mange steder tirsdag, og i underkant av 20 grader onsdag og torsdag.

Oppholdsvær og noe sol neste uke

Etter en del regn i helgen, viser varslene for neste uke perioder med sol enkelte dager. Etter overskyet oppholdsvær tirsdag og skyet vær med onsdag, dukker sola opp igjen torsdag tidsnok til åpningsdagen på Pstereofestivalen i Trondheim.

Flotte prognoser for Pstereofestivalen og Toppidrettsveka

Dagens 15 dagersvarsel gir meget oppløftende prognoser for Pstereofestivalen og Toppidrettsveka med både sol og sommerlige temperaturer. Aller varmest blir det lørdag. Da kan det ikke utelukkes 25 grader enkelte steder i Trøndelag.

Det flotte sommerværet fortsetter også neste søndag, mens det blir skiftende vær med sol og regn siste del av 15 dagersperioden.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 17. august er usikre):

Torsdag 10.august: Skiftende bris, vestlig frisk bris på kysten. Regnbyger, vesentlig i indre strøk. Fra i formiddag dreining til sørvestlig bris, opp i liten kuling på kysten. For det meste skyet. Perioder med regn og regnbyger.12 - 19 grader.

Fredag 11. august: Om natten sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder. Regn. Fra om morgenen dreining til sørøstlig bris, fra om ettermiddagen skiftende. Etter hvert oppholdsvær, til kvelden muligheter for litt regn. Varmere, særlig på dagtid.13 - 23 grader.

Lørdag 12. august: Sørlig bris, på kysten sørvestlig, til dels frisk bris. Spredt regn, vesentlig i ytre strøk. Fra utpå ettermiddagen nordvestlig bris, til dels frisk bris utsatte steder. Perioder med regn. Kjøligere, særlig om natten.9 - 21 grader.

Søndag 13. august:Nordvestlig bris, opp i frisk bris utsatte steder, dreiende vestlig. Fra om ettermiddagen sørvestlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder. Regnbyger. Lavere temperatur, særlig på dagtid.8 - 16 grader.

Mandag 14. august:Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol.9 - 18 grader.

Tirsdag 15. august:Sør-sørvestlig vind. Skyet. Varmere, særlig på dagtid.10 - 22 grader.

Onsdag 16. august: Sør-sørvestlig vind. Regn.11- 20 grader.

Torsdag 17. august:Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol.12 - 20 grader.

Fredag 18. august: Sør-sørøstlig bris. Skyet. Varmere, særlig på dagtid.13 - 23 grader.

Lørdag 19. august:Sørlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Uendret temperatur om natten, litt høyere dagtemperatur. natten.13 - 25 grader.

Søndag 20. august:For det meste pent vær. Kjøligere, særlig om natten. 10 - 23 grader.

Mandag 21. august:Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 22 grader.

Tirsdag 22. august:Regn. Kjøligere, særlig på dagtid. 8 - 19 grader.

Onsdag 23. august:Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol.8 - 22 grader.

Torsdag 24. august:Skyet. Regn om morgenen. Utrygt for torden. Uendret temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 8 - 19 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

