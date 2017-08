Med litt flaks kan du se stjerneskudd i natt

Bolt klar for sin siste VM-finale: – Det er vanskelig å beskrive

Voksen? Vel, her er 9 ting du garantert fortsatt trenger mamma til å fikse

Femte strake tap for Byåsen

Smakfullt fransk familiedrama er best på vin

Frp-trøndere støtter Listhaug:- Hun har bare et ektefølt engasjement

Dette er RBK-spillernes favorittbøker: - Det eneste som er galt med Jo Nesbø er at han er Molde-supporter

Se bildene fra lørdagens Torucon her

11 helt sykt rare ting du aldri før har tenkt over

Elling-comeback for forfatter Ingvar Ambjørnsen

Magisk Bendtner-øyeblikk snudde toppoppgjøret for RBK

Sommervarmen tilbake for fullt i Trøndelag på tirsdag

Dette høytrykket sørget for lengste varmebølge på 20 år

Elling-comeback for forfatter Ingvar Ambjørnsen

Magisk Bendtner-øyeblikk snudde toppoppgjøret for RBK

Saken oppdateres.

I noen dager i august passerer jorda banen til kometen Swift-Tuttle. Kometen gir meteorstrømmen som kalles «Perseidene», siden den synes å stråle ut fra et punkt i stjernebildet Persevs. Dette punktet er om lag det samme hvert år og kommer av en perspektiveffekt.

- Det er støvpartikler og små sandkorn som ligger igjen i en kometbane, som vi krysser på denne tiden av året. De kommer inn med en hastighet på ca. 60 km i sekundet, forklarer Birger Andresen, leder i Trondheim Astronomiske Forening.

LES OGSÅ: Kraftig lavtrykk gir høstvær i Trøndelag lørdag og søndag

Videre forteller han at når de treffer atmosfæren med en så høy hastighet, begynner atmosfæren å lyse, før de til slutt brenner opp.

- Det er stjerneskudd, og ser ut som et lysspor som fyker fort over himmelen. Som regel synes det fra ett tiendedels sekund til ett sekund, fortsetter han.

Lettere skydekke utover kvelden

Meteorologisk institutt melder om lettere skydekke utover kvelden. Regnværet i ettermiddag vil gå over til byger i Trondheimsområdet.

- Det er en front som passerer. Det er utkanten av den som er over Trøndelag. Det kan komme noen gløtt utover, men det vil være byger, så det er snakk om åpninger i skydekket, sier Gunnar Livik ved meteorologisk institutt til Adresseavisen.

Livik sier været lenger nord i Trøndelag ser ganske likt ut, men noe bedre i ytre strøk nord for Trondheim. Det samme gjelder i innlandet lengre nord.

Ett i minuttet

Birger Andresen, leder i Trondheim Astronomiske Forening forteller at optimale forhold er helt mørk himmel langt unna bylys, for å få sett mest mulig. Da kan du få sett ett stjerneskudd i minuttet. Dette er mer vanlig lengre sør i landet, hvor det blir mørkere enn i nord. I Trøndelag er det mer sannsynlig at du kan se ett hvert tredje minutt, dersom det ikke blir overskyet.

- Her blir det ikke ordentlig mørkt før nærmere midnatt. Derfor er det størst mulighet for å se det mellom tolv og to i natt, sier Andresen.

Han forklarer at partiklene vanligvis er ett hundredels gram tunge, og at det bare er så vidt du ser dem.

- Hvis de er så sterke som de sterkeste stjernene, er de gjerne ett til ti gram. Da blir det ofte liggendes igjen et glødene spor etter dem, sier Andresen.

LES OGSÅ: Turgåere vil snart møte dette synet ved to dammer i Bymarka

Ildkulen

Ildkulen som Norsk meteornettverk registrerte 31. juli 2016 hadde en typisk bane som Swift-Tuttle-kometen og er dermed fra «Perseidesvermen». Den traff jordatmosfæren i 120 km høyde med 62 km i sekundet.

Meteorsvermen har vært kjent i flere tusen år, men har ikke vært noen stor suksess i nord. Dette fordi den kommer på slutten av de lyse nordiske netter. I år kommer den også sammen med en fullmåne som i tillegg er noe sterkere og større enn vanlig.