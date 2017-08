Sommervarmen kommer tilbake til Trøndelag igjen

Dette værkartet er godt nytt for alle som frykter at sommeren er over

I helgen har landsdelen registrert de laveste temperaturene siden midten av juli. Bare et fåtall steder har målt over 15 grader.

Selv om det blir meget brukbare solperioder i dag, gjør kjølige luftmasser at det er bare de varmeste stedene som får oppleve temperaturer over 15-tallet.

Temperaturhopp tirsdag

Morgendagens prognoser er hyggelige værnyheter for alle som frykter at sommeren er over i Trøndelag. Da sørger et høytrykk over Baltikum for et værskifte.

Høytrykket dirigerer varme luftmasser fra øst-sørøst inn over landsdelen, noe som får temperaturen til å stige til over 20 grader igjen i løpet av ettermiddagen.

Etter et lite «hvileskjær» fra sol og varme onsdag, hvor været for det meste domineres av skyer og regn, skjer det nok en viktig endring i værsituasjonen onsdag kveld.

Betydelig varmere fra torsdag

Da havner hele Sør-Norge sør for jetstrømmen, noe som betyr at Midt-Norge blir liggende i en sone med betydelig varmere luft fra øst-sørøst.

Både torsdag og fredag viser prognosene godt over 20 grader. Det er meget gode værnyheter for Pstereofestivalen og Toppidrettsveka som begge avvikles i Trondheim mot slutten av uka.

Dessverre ser det ut til 20 gradersperioden bare varer i tre dager. Fra lørdag kveld kommer det inn nedbør sørvestfra og temperaturen synker.

Solrik start på neste uke

At temperaturen synker under 20 grader igjen betyr imidlertid ikke at sommervarmen blir totalt borte. Over helgen er det mer sol og temperaturer i underkant av 20 grader i varslene.

Mer sol og varme i slutten av august

Dagens 15 dagersvarsel antyder at sommervarmen ikke gir seg med det første. Ut over i neste uke blir det stort sett oppholdsvær, en god del sol og temperaturer i underkant av 20 grader de fleste dager.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 21. august er usikre):

Mandag 14. august: Sørvestlig bris, liten kuling på kysten, i ettermiddag minkende til frisk bris, fra utpå kvelden sørlig bris, først sør for Trondheimsfjorden. Skiftende skydekke og perioder med sol. Regnbyger, først på dagen lokalt kraftige regnbyger. Utover ettermiddagen avtagende bygeaktivitet. Lite eller ingen nedbør i indre Sør-Trøndelag. 7 - 18 grader.

Tirsdag 15. august: Sørlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Stort sett opphold, men noen byger om kvelden. Varmere, særlig på dagtid. 9 - 22 grader.

Onsdag 16. august: Sørvestlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet, perioder med regn og regnbyer. Om kvelden minking til sørlig bris. Lettere vær. Lavere temperatur, særlig på dagtid. 8 - 17 grader.

Torsdag 17. august: Øst-sørøstlig vind. Skyet. Betydelig varmere, særlig på dagtid. 13 - 23 grader.

Fredag 18. august: Sørøstlig bris. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 14 - 24 grader.

Lørdag 19. august: Nord-nordvestlig vind. Skyet. 12 - 22 grader.

Søndag 20. august: Sørlig vind. Skyet. Lavere temperatur, særlig på dagtid. 10 - 19 grader.

Mandag 21. august: Nord-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 11 - 19 grader.

Tirsdag 22. august: Sørlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 20 grader.

Onsdag 23. august: Vest-sørvestlig vind. Skyet. 11 - 19 grader.

Torsdag 24. august: For det meste pent vær. Litt kjøligere om natten, høyere dagtemperatur. 9 - 21 grader.

Fredag 25. august: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 9 - 21 grader.

Lørdag 26. august: For det meste skyet. Litt sol. 9 - 20 grader.

Søndag 27. august: For det meste skyet. Litt sol. Litt høyere temperatur om natten, uendret dagtemperatur. 10 - 20 grader.

Mandag 28. august: For det meste skyet. Litt sol. Kjøligere. 7 - 17 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

