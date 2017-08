50 til 70 millimeter regn på 24 timer fra lørdag til søndag

Her jubler de for Klæbo og Northug

Saken oppdateres.

De siste prognosene viser 30-40 millimeter på 12 timer fra lørdag ettermiddag og 50 til 70 millimeter på 24 timer fra lørdag ettermidag til søndag ettermiddag.

- Værsituasjonen er svært uoversiktlig

- Værsituasjonen for Trøndelag for lørdagen er svært uoversiktlig, og prognosene skifter nærmest fra time til time. Det er sjelden at det er så krevende å utarbeide et varsel, forteller vakthavende meteOrolog Gunnar Livik ved Vervarslinga på Vestlandet.

-Hva er det som gjør værsituasjonen så krevende?

- Det mest krevende er å kunne forutsi hvor de største nedbørmengdene kommer. Slik datamodellene fremstår nå, med store endringer i værutviklingen fra kjøring til kjøring (datakjøringene av nye modeller for værutviklingen kommer hver sjette time. red.anm.), er det egentlig umulig å si nøyaktig hva som skjer og hvor.

Det er meget sjelden at det oppstår en så uoversiktlig værsituasjon.

To værsystemer «møtes» over Trøndelag

- Hvordan vil du beskrive værsituasjonen for Trøndelag lørdag?

- Det som skjer er at to værsystemer «møtes» rett over landsdelen. Det ene værsystemet kommer sørøstfra, fra Sverige, og vil i morgen ettermiddag ligge med sentrum over Østersund.

Det andre værsystemet kommer inn over Trøndelag sørvestfra.

Mer regn på søndag

Ïfølge de siste prognosene fortsetter regnet på søndag. Da blir det også en god del kjøligere med forbigående nordvestlig vind.

Varslene for neste uke viser lettere vær, særlig fra onsdag da det blir perioder med sol og stigende temperaturer igjen.

Begge de to systemene inneholder store nedbørmengder. Systemet sørøstfra vil gi kraftige byger med torden og regn.

- Hvor kommer de største nedbørmengdene?

- Akkurat nå er det umulig å gi noe nøyaktig svar på det spørsmålet. Det vil komme en god del regn over store deler av Trøndelag, men det kraftigste regnet kan likeså godt falle i Trondheim som i Meråker. Det er mest sannsynlig at grensestrøkene får mest torden, men tordenværet kan også gå mye lenger vestover i landsdelen, sier Livik.

Han ber publikum følge med på oppdaterte prognoser og varsler på yr.no for å få med den sistre værutviklingen.

