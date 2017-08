Himmelen åpnet seg over Trondheim

Saken oppdateres.

Tidligere i dag meldte Adressa.no at nedbørmengdene ble oppjustert fra fredag til lørdag, og det blir nå meldt enda høyere maksimale nedbørmengder. Det er meldt opptil 80 millimeter i Trøndelag.

Lørdag ettermiddag, rundt klokka 17 fikk flere trondhjemmere kjenne på regnværet. Blant annet på Pstereo-festivalen, der regnponchoen plutselig ble veldig nødvendig.

Publikum trosser været

- Så fremt det ikke går utover sikkerheten til publikum, frivillige, artister og ansatte vil vi fortsette, sier presseansvarlig for Pstereo, Magni Sørløkk. Hun legger til at dette er noe de vurderer fortløpende.

Hun legger til at det er mange som trosser været og har kommet på festivalen.

- Det har vært bra med publikum siden første konsert. Det er for øyeblikket veldig god stemning på Hopalong Knut-konserten, sier hun.

- Publikum skulle vært premiert

Det var også kraftig regn da det var jaktstart på rulleski for menn i regi av Toppidrettsveka. Sjef for arrangementet Håvard Sagli meldte at arrangementet gikk som det skulle til tross for mye regn.

- Det er ekstraordinært med regn, men det går for så vidt bra. Det er bare én løper som har brutt, men ellers går de andre, sa han.

- Det er mye folk på tribunene, de som er her nå skulle vært premiert, sa han.

Han legger til at premieutdelingen vil bli flyttet til VIP-teltet.

- Vi inviterer publikum til oppholdsvær i VIP-teltet, sier han.

