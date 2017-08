Kjølig vær i vente i Trøndelag

- Føler meg kompetent for oppgaven

Saken oppdateres.

Etter en meget våt helg over store deler av Trøndelag, blir det lettere vær ut over i uken. Det vil fortsatt gå enkelte regnbyger de fleste dager, men det blir også perioder med sol.

Den dårlige værnyheten er at landsdelen må se langt etter sommertemperaturene både denne uken og neste.

Sommervarmen tok brått slutt i landsdelen lørdag formiddag. Selv om det blir langt mindre regn og en god del mer sol de neste dagene, er det ingenting i prognosene som tyder på at de sommerlige temperaturene de første tre augustukene kommer tilbake med det første.

Trøndelag på «feil» side av høytrykket

Årsaken er høytrykk i Norskehavet som gjør at Trøndelag havner på «feil» av varme luftmasser som vil prege landet sør for Stadt og Dovre.

Høytrykket styrer kjølige vinder mellom nord og nordvest inn over lansdelen, noe som gjør at det meget trolig ikke blir noe 20-tall å se på gradestokken et eneste sted i Trøndelag verken denne uken eller neste.

Selv om høtrykket etter hvert flytter seg nordover og svekkes, er landselen stengt inn på den kalde siden av jetstrømmen, noe som merkes på temperaturene både om natten og på dagtid.

Varmere søndag til tirsdag

Om natten kan temperaturen komme ned i fem grader om natten i lavlandet, mens temperaturen for det meste holder seg rundt 15 grader på dagtid. På de varmeste stedene kan temperaturen nærme seg 20 grader enkelte dager, som søndag og først i neste uke.

Skyet helg med solgløtt

Etter en del sol fra tirsdag til fredag går det mot en for det meste skyet helg i landsdelen. Det er imidlertid håp om enkelte solperioder både lørdag og søndag.

Gråværet fortsetter over helgen og inn i neste uke. Mot slutten av neste uke blir det skiftende vær med både sol og regn og fortsatt kjølig vær.

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 28. august er usikre):

Mandag 21. august: Bris mellom nord og nordvest, opp i frisk bris utsatte steder. For det meste skyet. Enkelte regnbyger. 7 - 16 grader.

Tirsdag 22. august: Nordlig bris, frisk bris på kysten først på dagen. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger. 6 - 17 grader.

Onsdag 23. august: Sørvestlig bris, etter hvert opp i frisk bris på kysten, om kvelden dreiende vestlig sør for Trondheismfjorden. For det meste oppholdsvær, litt sol sør for Trondheimsfjorden. Om kvelden regn fra vest i ytre strøk fra Trondheimsfjorden og nordover. 6 - 17 grader.

Torsdag 24. august: Vestlig og nordvestlig bris. For det meste skyet. Regnbyger, minkende bygeaktivitet om ettermiddagen. Om kvelden nordøstlig bris. Oppholdsvær og perioder med sol. 7 - 17 grader.

Fredag 25. august: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 7 - 17 grader.

Lørdag 26. august: Vest-nordvestlig vind. Skyet. 7 - 16 grader.

Søndag 27. august: Vest-nordvestlig vind. Skyet. Varmere, særlig på dagtid. 8 - 19 grader.

Mandag 28. august: Sørvestlig bris. Skyet. Varmere, særlig om natten. 11 - 20 grader.

Tirsdag 29. august: Øst-nordøstlig vind. Skyet. Kjøligere, særlig om natten. 8 - 19 grader.

Onsdag 30. august: Nordvestlig bris. Skyet. Regn. 8 - 17 grader.

Torsdag 31. august: For det meste skyet. Litt regn. 8 - 17 grader.

Fredag 1. september: Litt regn om ettermiddagen. 8 - 19 grader.

Lørdag 2. september: Regn. 7 - 18 grader.

Søndag 3. september: For det meste skyet. Litt sol. 9 - 18 grader.

Mandag 4. september: Perioder med regn. 8 - 17 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

