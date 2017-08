Heftig lavtrykk gir sterk vind på kysten av Trøndelag

I all hemmelighet har Charlotte Kalla jobbet med et nytt prosjekt: – Endelig kan jeg fortelle

I all hemmelighet har Charlotte Kalla jobbet med et nytt prosjekt: – Endelig kan jeg fortelle

Saken oppdateres.

Etter to dager med en god del sol og stigende temperaturer, gir den sterke vinden et høstpreg første del av uken.

Et lavtrykk på 972 hPa (hektopascal, målenhet for lufttrykk), som beveger seg nordøstover mellom Island og Svalbard, setter opp et kraftig sørvestlig vindfelt.

LES OGSÅ: Flest frostnetter på Røros i august på 46 år

LES OGSÅ: Langt under frysepunktet i indre strøk

Sterk sørvestlig kuling onsdag

Vinden øker tirsdag fra liten til stiv kuling på kysten og kommer om ettermiddagen onsdag opp i sterk sørvestlig kuling.

Landsdelen får de neste dagene perioder med både sol og noe regn. De største nedbørmengdene kommer mandag kveld og natt til tirsdag, men det er også nedbør i varslene tirsdag og onsdag. Det blir minst nedbør i indre strøk.

Pålandsvinden gir relativt milde luftmasser inn over land. På onsdag blir det en smak av sommer igjen med temperaturer opp i 20 grader enkelte steder.

LES OGSÅ: Terje fra Ytterøy forbereder seg på den verste orkanen Texas har sett på ett tiår

LES OGSÅ: Kuldegrader i fjellet i natt

Høytrykk gir ny smak av sommer fra søndag

Prognosene for resten av uken viser delvis skyet oppholdsvær og meget brukbare perioder med sol. Mot helgen viser datamodellene at det bygger seg opp et høytrykk sørøst for Skandinavia, noe som gir stigende temperaturer fra søndag. Varslene viser rundt 20 grader mange steder.

SE BILDENE: Vått og godt på Marinen

LES OGSÅ: En månedsnedbør på to døgn i Hemne i helgen

Varmt og mye sol i neste uke

Over helgen viser prognosene muligheter for over 20 grader de varmeste stedene mandag og tirsdag.

Siste del av 15 dagersperioden har en god del sol i prognosene. Med unntak av en overskyet dag, blir det solperioder hver dag.

Det vil holde seg relativt mildt med dagtemperaturer mellom 15 og 17 grader, og nærmere 20 grader de varmeste stedene enkelte dager.

LES OGSÅ: Ny nedbørrekord for august i Åfjord

LES OGSÅ: Kraftig regn førte til stengte veier

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 4. september er usikre):

Mandag 28. august: Sørlig og sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Sent i ettermiddag tilskyende og etter hvert litt regn. 12 - 21 grader.

Tirsdag 29. august: Sørvestlig bris, liten kuling på kysten og utsatte steder, fra om formiddagen stiv kuling. Perioder med regn og regnbyger. Til kvelden enkelte regnbyger på kysten, ellers lettere vær og gløtt av sol. Kjøligere. 8 - 18 grader.

Onsdag 30. august: Sørvestlig vind, liten kuling på kysten , fra om ettermiddagen sterk kuling, om kvelden litt minkende. Etter hvert regn og regnbyger, liten nedbør i indre Sør-Trøndelag. 8 - 20 grader.

Torsdag 31. august: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Litt stigende temperatur om natten, lavere dagtemperatur. 9 - 17 grader.

Fredag 1. september: Vestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Kjøligere om natten, uendret dagtemperatur. 6 - 17 grader.

Lørdag 2. september: Sør-sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 7 - 18 grader.

Søndag 3. september: Nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Varmere. 10 - 22 grader.

Mandag 4. september: Øst-nordøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 21 grader.

Tirsdag 5. september: Vest-nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 20 grader.

Onsdag 6. september: Nordvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. 10 - 19 grader.

Torsdag 7. september: Overskyet. 9 - 18 grader.

Fredag 8. september: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig kaldere om natten , litt varmere på dagtid. 2 - 19 grader.

Lørdag 9. september: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Betydelig varmere om natten, uendret dagtemperatur. 8 - 19 grader.

Søndag 10. september: For det meste pent vær. 10 - 19 grader.

Mandag 11. september: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. Utrygt for torden. 8 - 17 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

LES OGSÅ: Rekordstore mengder med nedbør i Nord-Trøndelag

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 400 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter