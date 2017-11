Lettere vær fra tirsdag, men mer sludd og snø i helgen

Saken oppdateres.

Milde vinder mellom sør og vest og høye temperaturer for årstiden preger været i Trøndelag den første delen av uka. Både tirsdag, onsdag og torsdag kan det ikke utelukkes sju-åtte grader de mildeste stedene.

Et høytrykk over de vestlige delene av Russland gir oppholdsvær og perioder med sol sør for Trondheimsfjorden tirsdag og onsdag.

LES OGSÅ: Kong Harald besøker områder rammet av flom

LES OGSÅ: 2017 kan bli blant de tre varmeste årene som er dokumentert

Sludd- og snøbyger i helgen

Fra torsdag vil lavtrykksaktivitet i Norskehavet prege været resten av uka med kraftig pålandsvind, skyer og nedbør. Fra fredag vil nedbøren komme som sludd og snø også i lavlandet.

Prognosene viser mellom fem og ti centimeter snø fra lørdag morgen til mandag morgen.

Mellom bygene blir det perioder med sol torsdag, fredag og søndag, mens det ser ut til å bli helt overskyet på lørdag.

LES OGSÅ: Dødstallene stiger etter tyfonen Damrey i Vietnam

LES OGSÅ: Tusener evakuert fra monsunregn og flom i Sør-India

Blokkerende høytrykk fra midt i neste uke

Fra mandag vil et høytrykk over de sørlige delene av Skandinavia gi lettere vær med opphold og solperioder.

Langtidsprognosene viser at det bygger seg opp et nytt blokkerende høytrykk i øst fra midt i neste uke. Blokkerende høytrykk kjennetegnes med at de er så kraftige at de stenger ute lavtrykkene som pleier å komme inn mot kysten, og gir en langvarig periode, som regel sju til ti dager, med stabillt pent vær.

Kombinasjonen lettere skydekke og rolige vindforhold gir gradvis kaldere vær, særlig om natten, fra natt til torsdag.

LES MER: Trøndelag var våtest i landet fra tirsdag til onsdag

LES OGSÅ: Noe slikt har ikke skjedd i Trondheim på 54 år

Langvarig periode med pent vær

Foreløpige prognoser viser at høytrykket gir en langvarig periode med pent og kaldt vær med kuldegrader om nettene, også i lavlandet, og godt under fem grader på dagtid.

På det kaldeste viser gradestokken sju-åtte minusgrader om natten i lavlandet og rundt 15 minusgrader i indre strøk.

LES OGSÅ: Høstens kaldeste natt i Trøndelag

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 600 andre - følg VærAdressa på Facebook

Godværsperioden kan vare helt til desember

Det blokkerende høytrykket ser ut til å vare i rundt to uker, helt til begynnelsen av desember.

Vær imidlertid oppmerksom på at prognoser så langt fram i tid er meget usikre.

Følg VærTorsten på Twitter

15 dagers-varselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 13. november er usikre):

Mandag 6. november: Nordvestig bris, liten kuling utsatte steder, dreiende vestlig. Regnbyger, snøbyger i høyden. Om kvelden minking til sørlig og sørvestlig bris, frisk bris på kysten. Delvis skyet, oppholdsvær, først sør for Trondheimsfjorden. - 1 til + 6 grader.

Tirsdag 7. november: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Skyet, perioder med litt regn nord for Trondheimsfjorden, ellers oppholdsvær. Om kvelden oppholdsvær og lettere skydekke i hele landsdelen. - 1 til + 8 grader.

Onsdag 8. november: Sørlig og sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Nord for Trondheimsfjorden perioder med litt regn, snø i fjellet. Ellers oppholdsvær og litt sol. 1 - 8 grader.

Torsdag 9. november: Vest-sørvestlig bris. Regnbyger. Perioder med sol. 1 - 8 grader.

Fredag 10. november: Sørlig bris. Sluddbyger. Perioder med sol. - 1 til + 6 grader.

Lørdag 11. november: Sørvestlig bris. Regn. 0 - 5 grader.

Søndag 12. november: Vest-nordvestlig bris. Sludd. 0 - 6 grader.

Mandag 13. november: Sørvestlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 1 til + 5 grader.

Tirsdag 14. november: Øst-sørøstlig vind. Skyet. - 1 til + 5 grader.

Onsdag 15. november: Sør-sørøstlig vind. Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 1 til + 6 grader.

Torsdag 16. november: Skiftende skydekke. Lange perioder med sol. - 3 til + 4 grader.

Fredag 17. november: For det meste pent vær. - 4 til + 3 grader.

Lørdag 18. november: For det meste pent vær. - 4 til + 3 grader.

Søndag 19. november: For det meste skyet. Litt sol. Kaldere, særlig om natten. - 7 til + 2 grader.

Mandag 20. november: Pent vær. Kaldere, særlig på dagtid. - 8 til - 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

Rapport: Klimaendringer har kostet amerikanerne dyrt