Varsler vanskelige kjøreforhold i Trøndelag

Forhandler om ny redningsplan for Norske Skog etter amerikansk nei

Kan et Astrid S eller et rockeband bli Årets trønder?

Han har 300 reisedøgn i året. 26-åringen fra Trondheim er snart best i Europa, men tjener fortsatt ikke penger

Petter Northug med ellevill harselas mot idrettstoppene. Her er svaret fra forbundet

Her ble det målt høstens laveste temperatur i Trøndelag i natt

Saken oppdateres.

Høstværet viser seg fra sin absolutt verste side i Trøndelag fredag med stiv til sterk kuling og kraftige regn-, hagl-, sludd- og snøbyger.

Det er også utrygt for torden.

LES OGSÅ: Høstens laveste temperatur tre steder i Trøndelag onsdag

LES OGSÅ: Røros målte tirsdag høstens laveste temperatur i Trøndelag

Synkende snøgrense i ettermiddag

Snøgrensen ligger mellom 300 og 500 meter først på dagen, men synker i løpet av ettermiddagen.

Meteorologisk institutt har sendt ut obsvarsel om lokalt vanskelige kjøreforhold i landsdelen på grunn av sludd- og snøbyger.

Det urolige været fortsetter gjennom deler av helgen med sørlig eller sørvestlig stiv kuling lørdag og sørvestlig stiv kuling på kysten søndag.

LES OGSÅ: Noe slikt har ikke skjedd i Trondheim på 54 år

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 600 andre - følg VærAdressa på Facebook

Sludd - og snøbyger lørdag, mer snø mandag

Det er sludd - og snøbyger også i varslene for lørdagen, mens det blir sludd - og regnbyger på kysten søndag og opphold ellers i landsdelen.

Dreining til nordvestlig vind gjør at nedbøren går over til snøbyger igjen i lavlandet natt til mandag. Prognosene viser fem til i centimeter snø.

Med unntak av solperioder mandag og torsdag blir det stort sett skyet vær neste uke.

Følg VærTorsten på Twitter

Rapport: Klimaendringer har kostet amerikanerne dyrt

Kaldere fra mandag

Det vil holde seg relativt mildt for årstiden, men det blir synkende temperaturer fra mandag.

I siste del av 15 dagersperioden blir det skiftende vær med både sol, skyet oppholdsvær og litt snø.

Varslene viser kaldere vær i slutten av måneden med rundt 10 minusgrader i lavlandet og om lag 20 kuldegrader i indre strøk.

LES OGSÅ: Kong Harald besøkte områder rammet av flom

LES OGSÅ: 2017 kan bli blant de tre varmeste årene som er dokumentert

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 17. november er usikre).

Fredag 10. november: Vestlig og sørvestlig bris, periodevis stiv til sterk kuling utsatte steder. Regnbyger eller haglbyger, til dels kraftige byger, snøbyger over 300-400 meter, utover ettermiddagen lavere snøgrense. Lite nedbør i indre strøk av Trøndelag. Utrygt for torden. 1 - 6 grader.

Sludd- og snøbyger i indre strøk og etter hvert i ytre strøk kan føre til lokalt vanskelige kjøreforhold.

Lørdag 11. november: Sørlig eller sørvestlig bris, stiv kuling utsatte steder. Sluddbyger eller snøbyger, lite nedbør i indre strøk. Fra sent om ettermiddagen sørøstlig liten kuling, stiv kuling utsatte steder. Stort sett oppholdsvær. 2 - 7 grader.

Søndag 12. november: Skiftende bris. På kysten sørvestlig stiv kuling kuling sør for Trondheimsfjorden, sørøstlig frisk bris i nord, om kvelden nordlig vind opp i liten kuling. For det meste skyet. Regn- eller sluddbyger på kysten, i indre strøk i Sør-Trøndelag litt snø. Etter hvert oppholdsvær og lettere skydekke nord for Trondheimsfjorden. 1 - 7 grader.

Mandag 13. november: Vest-nordvestlig bris. Snøbyger. Perioder med sol. Kaldere, særlig om natten. - 2 til + 6 grader.

Tirsdag 14. november: Sør-sørvestlig bris. Skyet. Kaldere, særlig på dagtid. - 3 til + 3 grader.

Onsdag 15. november: Sørlig bris. Skyet. Regn. Uendret temperatur om natten, høyere dagtemperatur. - 3 til + 6 grader.

Torsdag 16. november: Sør-sørvestlig vind. Skyet. Mildere, særlig om natten. 0 - 7 grader.

Fredag 17. november: Sørøstlig bris. Skyet. - 1 til + 7 grader.

Lørdag 18. november: Nordøstlig bris. Skyet. - 2 til + 5 grader.

Søndag 19. november: Litt snø om ettermiddagen. - 4 til + 4 grader.

Mandag 20. november: Pent vær. - 5 til + 2 grader.

Tirsdag 21. november: Skyet. - 5 til + 1 grad.

Onsdag 22. november: For det meste skyet. Litt sol. Kaldere om natten, uendret dagtemperatur. - 8 til + 1 grad.

Torsdag 23. november: For det meste skyet. Litt snø. - 9 til - 1 grad.

Fredag 24. november: Skyet. - 7 til 0 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

LES OGSÅ: Spesialenheten henlegger sak etter dødelig skred i Longyearbyen

LES OGSÅ: Uværet på Vestlandet natt til torsdag skapte mindre problemer enn ventet

LES OGSÅ: Rapport: Ekstremvær har tatt over en halv million liv siden 1997