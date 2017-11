I dag setter Trondheim en historisk rekord for høstværet

Mann dømt for å ha kjøpt 3,3 kilo metamfetamin i Bergen

Saken oppdateres.

Siden de daglige målingene av minimumstemperaturer begynte på 1880-tallet, har det aldri før vært målt færre netter under frysepunktet ved målestasjonen i Trondheim så langt ut på høsten.

LES OGSÅ: Namsskogan nest våtest i landet torsdag

LES OGSÅ: Nå kommer vinterens første kuldeperiode til Trøndelag - og den kan bli langvarig

To netter med minusgrader

Bare to dager, 20. oktober og 14. november, har det vært målt minusgrader på Voll, - 0,5 grader 20. oktober og - 2,8 grader 14. november.

Til sammenligning har Kristiansand ni frostnetter hittil i høst, Oslo ti og Tromsø 16.

På samme tidspunkt i fjor var det hele 25 frostnetter i Trondheim!

LES OGSÅ: Glatte veier i Trøndelag torsdag morgen

Les også: Høstens kaldeste natt 18 steder i Trøndelag

Sletter rekord fra 1961

Den tidligere rekorden var fra 1961. Da var det tre frostdøgn pr. 17. november.

I fjor var det allerede målt 25 frostnetter på dette tidspunktet, i 2015 fem stykker, åtte i 2014, ti i 2013 og fire i 2011.

Ut fra de ferskeste prognosene for resten av måneden vil 2017 ikke true rekorden i færreste antall frostdøgn for hele høsten samlet. Den ble satt for seks år siden med bare seks frostdøgn totalt.

LES OGSÅ: Mildeste høstnetter i Trondheim på 126 år

LES OGSÅ: Røros kaldest i landet lørdag

Kuldegrader om nettene fra helgen

Varslene viser at det kan bli kuldegrader de siste 12 dagene av måneden. 2017 vil likevel være ett av årene med færreste frostdøgn totalt om høsten.

Færrest frostnetter pr. 17. november i Trondheim

1. 2017 To frostnetter

2. 1961 Tre

3. 1891 Fire

1918 Fire

1938 Fire

1977 Fire

2011 Fire

8. 1958 Fem

1975 Fem

2015 Fem

Kilde: eklima.met.no

