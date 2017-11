Høstens kaldeste netter, storm, voldsomt temperaturhopp og snø

I dag setter Trondheim en historisk rekord for høstværet

Første gang i høst under - 20 grader, og det var ikke på Røros

Kilde: Mugabes parti vil stille ham for riksrett

Saken oppdateres.

Ustabile luftmasser i Norskehavet, store variasjoner i jetstrømmen og lavtrykk og høytrykk som kjemper om «herredømmet» over Norge gir en sjelden miks av ulike værtyper i løpet av kort tid.

Det første døgnet er relativt stabilt med oppholdsvær og til dels pent vær. Havtåka ligger imidlertid flere plasser og hindrer sola i å komme fram. Det gjelder også områder langt inn i landet, som for eksempel Trondheim.

LES OGSÅ: Første gang under - 20 grader i Trøndelag mandag morgen

LES OGSÅ: Kulden slo til i Trøndelag søndag

25 til 30 kuldegrader i indre strøk tirsdag

Prognosene for det neste døgnet viser ytterligere synkende temperaturer. Kombinasjonen klarvær, lite vind og snø på bakken flere steder kan gi nærmere 15 minusgrader i lavlandet og mellom 25 og 30 minusgrader i indre strøk.

Tirsdagen byr på klart og kaldt vær, og andsdelen får ytterligere en kald natt natt til onsdag, før temperaturen beveger seg oppover igjen i løpet av onsdagen.

LES OGSÅ: Trøndelag kaldest i landet lørdag

LES OGSÅ: Fredag satte Trondheim en historisk rekord for høstværet

«Vindskvis» gir sørøstlig storm onsdag

På onsdag havner Trøndelag midt imellom et lavtrykk utenfor kysten av Vestlandet og et høytrykk over de nordøstlige delene av Skandinavia.

Samtidig legger jetstrømmen seg rett over landsdelen med luftstrømmer med ekstra høy hastighet oppe i atmosfæren.

Området mellom de to trykksystemene blir liggende i en «vindskvis», noe som vil gi sterk sørøstlig vind, opp i liten storm utsatte steder.

For flypassasjerer som skal lande på Værnes, blir sørøstturbulensen neppe noe behagelig opplevelse.

Mens det blir oppholdsvær i landsdelen ellers, kan det komme litt snø i indre strøk.

LES OGSÅ: Namsskogan nest våtest i landet torsdag

LES OGSÅ: Nå kommer vinterens første kuldeperiode til Trøndelag - og den kan bli langvarig

20 grader mildere på 36 timer

Torsdag presser to ulike lavtrykk over Skandinavia, høytrykket i nordøst inn over Russland. Dermed blir Midt-Norge liggende i en sone med milde luftmasser mellom sør og øst.

Det merkes på gradestokken.

Temperaturøkningen, som begynte onsdag, fortsetter for fulllt torsdag. Det kan ikke utelukkes temperaturer på nærmere 10 grader de mildeste stedene torsdag ettermiddag.

Den totale temperaturøkningen fra onsdag morgen til torsdag ettermiddag vil trolig være over 20 grader flere steder på mindre enn 36 timer!

De milde luftmassene ser ut til å bli liggende over Trøndelag resten av uka, men det blir ikke fullt så mildt som på torsdag.

LES OGSÅ: Glatte veier i Trøndelag torsdag morgen

LES OGSÅ: Mildeste høstnetter i Trondheim på 126 år

5 - 10 centimeter snø på søndag

Varslene fram til lørdag kveld er nedbørfrie. Resten av helgen blir det perioder med bygevær. Temperaturer rett over eller under frysepunktet gjør at nedbøren kommer som sludd og snø.

Varslene viser mellom 5 og 10 centimeter snø søndag. Ifølge Meteorologisk inrtitutt er sannsynligheten for snø foreløpig mellom 40 til 50 prosent.

Få de siste værnyhetene: Gjør som 19 700 andre - følg VærAdressa på Facebook

Følg VærTorsten på Twitter

Mer snø over neste helg

Det er mer snø i prognosene også over neste helg, totalt viser varslene 5 til 15 centimeter snø fra onsdag til søndag, men så langt ut i langtidsperioden er prognosene enda mer usikre.

Siste del av dagens 15 dagersvarsel har fortsatt skiftende vær, med både snø, sludd og hagl, skyet oppholdsvær og perioder med sol.

Siste dag i varselet viser kaldere vær igjen, ned mot 10 minusgrader i lavlandet og 20 kuldegrader i indre strøk.

LES OGSÅ: Ildkule lyste opp Finnmark

LES OGSÅ: Norsk seiler reddet utenfor kysten av New Zealand

15 dagersvarselet

Her er varselet for de neste 15 dagene (prognosene fra og med 27. november er usikre):

Mandag 20. november: Østlig bris. Opphold og til dels pent vær. Lokal tåke. - 11 til - 1 grad.

Tirsdag 21. november: Sørøstlig bris, fra om formiddagen frisk bris utsatte steder, om kvelden liten kuling. Stort sett opphold og til dels pent vær. Lokal tåke. - 13 til - 3 grader.

Onsdag 22. november: Sørøstlig bris, liten kuling utsatte steder. Oppholdsvær. Om morgenen økning til sørøstlig sterk kuling utsatte steder, om ettermiddagen til dels liten storm. Tilskyende. Utpå ettermiddagen litt snø i indre strøk, først sør for Trondheimsfjorden. Betydelig mildere, særlig på dagtid. - 8 til + 5 grader.

Torsdag 23. november: Sør-sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet. Etter hvert litt regn. Betydelig mildere, særlig om natten. 1 - 10 grader.

Fredag 24. november: Sørlig vind. Skyet. Kaldere, særlig på dagtid. - 1 til + 6 grader.

Lørdag 25. november: Sørlig bris. Skyet. - 3 til + 6 grader.

Søndag 26. november: Sørvestlig bris. Sludd. - 5 til + 4 grader.

Mandag 27. november: Sørlig vind. Skyet. - 4 til + 3 grader.

Tirsdag 28. november: Sør-sørøstlig vind. Skyet. - 5 til + 1 grad.

Onsdag 29. november: Skyet. - 4 til + 2 grader.

Torsdag 30. november: Litt snø, sludd og hagl. - 3 til + 3 grader.

Fredag 1. desember: For det meste skyet. Litt sol. - 5 til + 2 grader.

Lørdag 2. desember: Skyet. - 4 til + 2 grader.

Søndag 3. desember: Delvis skyet oppholdsvær. Perioder med sol. - 4 til + 3 grader.

Mandag 4. desember: Skyet. Kaldere. - 9 til - 2 grader.

(Prognosene viser laveste og høyeste temperatur gjennom døgnet)

Kilde: yr.no, Storm og Accu Weather

LES OGSÅ: Jordskjelv i Tibet