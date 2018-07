Ranheim-spiller går til Blink

Signerte for både TIL og TUIL – måtte en tur hjem etterpå for å få avtalen helt i boks

Saken oppdateres.

Det melder Stjørdal-Blink Fotball på sine nettsider. Stjørdalingen er på utlån fra Ranheim Fotball.

Sugen på spilletid

Sist han spilte for Blink var i 2013. I mellomtiden spilte han for RBK G19 i fire år, før han hadde et halvår i Ranheim.

– Jeg er sugen på litt spilletid, så når muligheten byr seg så var det bare å gripe den, sier Walker til Stjørdal-Blink Fotball.

Spilletid har han også hatt i årets eliteserie for Ranheim Toppfotball, da han kom inn mot slutten av kampen mot Start.

– Jeg fikk et par minutter mot Start, og det var artig. Men det er ikke minuttene jeg teller, jeg må jakte på mer.

Arrig, rask og offensiv

Han startet Blink-karrieren som ving, men har de siste årene spilt back. Det fortsetter han med i Blink. På spørsmålet om hva som kjennetegner ham som fotballspiller nå kontra da han var yngre, svarer han:

– Jeg er en arrig, rask og en offensiv back. Jeg liker å bruke farten min og de kvalitetene jeg har offensivt, forteller han.

Walker forteller at han liker det Blink gjør.

– De spiller artig fotball, og har alltid en plan fremover i tid. Og det er viktig når man skal utvikle klubben.

Kan spille kommende helg

Klubben ligger på syvendeplass i PostNord-ligaen etter 12 kamper. De har 14 seriekamper igjen. Stjørdalingen kan få spilletid allerede kommende helg.

– Jeg håper at vi skal klare å hevde oss i øvre halvdel av ligaen, og at vi har en del gode kamper. Slik at vi viser at vi er en sterk konkurrent.