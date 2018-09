RBK-sjefen gir talent sjansen i midtforsvaret

Saken oppdateres.

I år som i fjor står Vålerenga på motsatt banehalvdel når cupens kvartfinaler blåses igang klokken 20 på Lerkendal. I fjor snudde Aron Dønnum og Henrik Kjelsrud Johansen kampen for Oslo-laget, etter at Milan Jevtovic hadde gitt laget en drømmestart med en tidlig 1-0-scoring.

Det spolerte muligheten til et tredje strake cupgull og gjør dermed dette til en slags revansjekamp for Rosenborg, som fremdeles ikke kan stille sin beste ellever.

- Ikke klar for denne kampen

Samuel Adegbenro, Pål André Helland og Nicklas Bendtner har vært ute en stund, men også Anders Ågnes Konradsen og Anders Trondsen sliter med smårusk. Sistnevnte etter å ha forlatt banen i 3-1-seieren over gamleklubben Sarpsborg 08 på søndag. Kampen som økte lagets ledelse på toppen av eliteserietabellen.

- Han fikk litt mer reaksjon enn vi trodde, så han er ikke klar for denne kampen. Vi får se om han blir klar for kampen på søndag. Han trenger de kommende dagene til et spesielt, individuelt program. Forhåpentligvis kan han være med på trening på fredag og lørdag, slik at han blir klar til kampen. Vi vet mer om noen dager, sier Coolen til rbkweb.no

Erstatter Levi

Det gjør at Marius Lundemo kommer inn og tar den sentrale midtbanerollen mot Vålerenga. I tillegg hviles Even Hovland, som erstattes av Besim Serbecic.

Jonathan Levi er frisk, men erstattes av Yann-Erik de Lanlay som endelig er skadefri.

Rosenborg (4-3-3): André Hansen, Vegar Hedenstad, Besim Serbecic, Tore Reginiussen, Birger Meling - Mike Jensen, Marius Lundemo, Djordje Denic - Yann-Erik de Lanlay, Alexander Søderlund, Issam Jebali

Benken: Arild Østbø, Erlend Dahl Reitan, Even Hovland, Alex Gersbach, Matthias Vilhjalmsson, Jonathan Levi, Erik Botheim

Trekning fredag

På sørlandet barker Start og Bodø/Glimt sammen i kveldens andre NM-kvartfinalene, mens de to siste semifinaleplassene deles ut i kampene Haugesund-Strømsgodset og Lillestrøm-Bryne i morgen. Semifinalene blir trukket fredag klokken 12.

Der bør én av fire kuler inneholde Rosenborg. For et revansjesugent RBK, som allerede er forhåndsfavoritter, dét bør være farlig...