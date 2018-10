Kongen av Kollen-femmila fyller 85

Landslagsprofilen får kritikk for å ha spilt kamper under graviditeten

Landslagsprofilen får kritikk for å ha spilt kamper under graviditeten

Saken oppdateres.

Kongen av Kollen-femmila, Sverre Stensheim, er 85 år i dag, 31. oktober 2018. Han ble historisk da han vant tre seire på rad i den klassiske femmila fra 1959 til 1961. Den prestasjonen har ingen gjort etter ham.

Sverre Stensheim vokste opp på Nerskogen, på et lite bureisningsbruk i fjellbygda. Veiløst om vinteren, og siden vinteren var lang, var det i Sverres oppvekst på mange vis ei isolert bygd. Skulle man til skolen eller hadde andre ærend, var det å ta skiene fatt. På det viset ble skiene en følgesvenn for Sverre gjennom hele oppveksten.

Interessen for å konkurrere på ski var der i ung alder, men på grunn av omstendighetene ble det ikke noe fart i karrieren før han som 21-åring i noen renn slo storløpere som Martin Stokken og Edvin Landsem. Belønningen ble tur til VM i Falun for unggutten.

Sverre Stensheim har i alle år gått for IL Snøhetta, og han har gjort klubbnavnet kjent over hele landet. Sammen med brødrene Trygve og Egil Skjøtskift og Jon Torve har Sverre mange fremragende plasseringer på NM-stafettene for Snøhetta. Best er 3.plassen fra Raufoss i 1956.

Sitt først NM tok Sverre på 3-mila på Gjøvik i 1959, to dager før hans gode kamerat Harald Grønningen vant sitt første NM på15 km samme sted. Sverre tok NM-gull på 3-mil også i Mjøndalen i 1960. Men allerede i 1956 ble Sverre nr 2 på femmila i NM, bare slått av Alvdals Erling Bjørn. Sin siste medalje i NM sammenheng tok han med tredjeplassen på femmila i Alvdal i 1969. I NM ble det i løpet av disse årene 2 gull, 9 sølv og 5 bronsemedaljer.

Det var etter sine store seire på femmila i Holmenkollen i årene 1959 – 61 at navnet Sverre Stensheim for alvor ble kjent. Seieren i 1959 var overraskende, men ikke desto mindre gledelig. Den gang var norsk langrennssport på vei oppover etter å ha levd i skyggen av finnene og svenskene i årene etter krigen. Og Sverre var med på denne oppturen gjennom hele 60-tallet. Etter den tredje seieren på femmila i Kollen i 1961, vanket det mye ære og berømmelse, nesten i meste laget for beskjedne Sverre. Den finske presidenten Kekkonen var i Holmenkollen denne dagen, og det var et stolt øyeblikk da Sverre kunne motta Uhro Kekkonens ærespokal fra hans egen hånd. Den har hedersplassen i Sverres velfylte premieskap. Han ble beæret med Morgenbladets gullmedalje allerede i 1959, og han fikk norsk skisports høyeste utmerkelse, Holmenkollmedaljen i 1960.

Sverre Stensheim er et stort skinavn også i våre naboland. I 1962 vant han femmila i Lahti, og på andre og tredjeplass fulgte kameratene Grønningen og Lundemo. Et høydepunkt i Sverres karriere, og ikke minst en stor dag for trøndersk skisport. Sverre har også 2 andreplasser og 2 tredjeplasser fra Lahti. I Sverige gjorde han seg særlig bemerket som en fryktet turrennløper. Et bevis på det er at vandreprisen fra Haldo Hanssons minneløp befinner seg hjemme hos Sverre i Malvik. Vandrepremien fra Flyktningerennet fra 1963 er også der.

Sverre har representert Norge i 4 VM og 2 OL, der beste resultat er 5. plassen på femmila i Seefeld i 1964, bare 17 sek fra bronsemedaljen. Kanskje var det slik at i Squaw Valley, Zakopane og Seefeld, som hadde VM/OL i Sverres toppår som langrennsløper, fikk han ikke vist sitt beste pga høyden. Det er et faktum at noen” tåler” høyden bedre enn andre, og Sverre var definitivt ikke blant dem.

Sverre følger fortsatt godt med i langrennssporten. Han har deltatt hvert år på” gamleguttas” kamerattreff, og han er et aktivt medlem av Trøndersk Skilaug. Han har flere ganger deltatt på Skilaugets etter hvert svært attraktive VM-turer.

Sverre Stensheim hører hjemme blant Norges aller beste skiløpere, og vi hilser gratulerer med 85-årsdagen på vegne av alle dem som fortsatt husker hans mange bragder i skiløypa med glede.

Terje By, Trøndersk Skilaug