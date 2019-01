Lingard roser Solskjærs innflytelse

Våren 2019 ligger an til å bli et uvanlig sterk humorhalvår - dette er våre anbefalinger 0

– Han er veldig bra. Han er flink på tomannshånd med spillerne og flink til å få det beste ut av oss. Han snakker alltid med oss og sier hva vi skal gjøre, sier Lingard til Manchester Evening News.

Han roser også Solskjærs bidrag i garderoben og i spillermøter. Han legger ikke skjul på at det er stor forskjell fra José Mourinhos tid.

– Det handler om mentaliteten. Ole har sagt til oss at vi skal starte sterkt, presse motstanderen og sørge for at vi ikke havner på etterskudd. Han sier at de første 15-20 minuttene kan avgjøre en kamp, sier Lingard.

Lært mye

Han har vært direkte involvert i fire av de 12 målene United har scoret på de tre første kampene under Solskjær.

– Han kjente meg allerede fra tiden han var reservelagstrener og vet hva slags spiller jeg er. Det var han som ga meg reservelagsdebuten. Han var alltid der med råd til de unge spillerne, og jeg lærte mye av ham, sier Lingard.

– Han er veldig spesiell for denne klubben. Han vet hvor Manchester United må være, og det er på toppen.

Lingard har til nå spilt hvert eneste minutt med Solskjær som sjef.

Fant seg selv

Spillere utviklet i Manchester Uniteds ungdomsavdeling har vært toneangivende i kampene med Solskjær på benken, ikke minst Paul Pogba.

– Nå ser vi den Paul jeg kjenner. Jeg har fulgt ham på vei opp, og nå er han igjen den spilleren vi kjenner. Ole har hjulpet ham dit, 100 prosent. Han har gitt ham tilliten og friheten til å spille sitt spill og gjøre det vi vet han kan, sier Lingard om Pogba.

Onsdag spiller Manchester United borte mot Newcastle.