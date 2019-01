Horneland: – Jeg stiller på trening i Trondheim 1. februar. Uansett

Vurderer du å bytte jobb? Her er ni tegn på at det er på tide

Her er Horneland i aksjon på feltet – for FK Haugesund

Kun to kom på visning: - For to år siden ville det vært 30 stykker på visning

Mer trøbbel for THK: Nøkkelspiller klar for dansk klubb

Her er Horneland i aksjon på feltet – for FK Haugesund

Fransk kardinal møter i retten – anklagd for å dekke over overgrep

Saken oppdateres.

– Jeg stiller på trening i Trondheim 1. februar. Uansett, sier Eirik Horneland til Adresseavisen.

Og legger til:

– Det tror jeg er uproblematisk. Jeg mener dette er klokkeklart. Jeg har ikke dårlig samvittighet overfor Haugesund, for dette er avtalefestede rettigheter i et arbeidsforhold. Haugesund som foreslo det, og de gikk inn i dette med åpne øyne. Da er det, slik jeg ser det, helt uproblematisk. Ingen så for seg at RBK skulle banke på døra, men det gjorde de, og da ble det slik.

Horneland snakket med pressen etter at han hadde ledet Haugesund i deres første trening i 2019.

– Jeg har sovet litt dårligere enn jeg pleier i natt, men ellers har jeg det helt ok.

Det sier Eirik Horneland til Haugesunds Avis og deres direktesending fra treningen til Haugesund mandag ettermiddag.

Han har ikke mer å si om selve kontrakten med RBK, annet enn det han skrev i en pressemelding fredag, hvor han var tydelig på at opsjonen gjelder.

– RBK kom på banen

Horneland innrømmer at det har vært en spesiell tid.

– Det har vært mye rør rundt meg. Så tror jeg at når denne saken er ferdig, at vi skilles godt som venner, sier han.

På spørsmål om hva som skjedde etter at han i fjor høst skrev ny kontrakt med Haugesund, var han også kort i svaret:

– Rosenborg kom på banen.

– Hva tenker du om at du trener Haugesund nå?

– Det er litt klamt, men vi må være proffe. For meg er det ikke noe problem, men a-laget til Haugesund fortjener noe annet, sier han.

Da hadde altså 43-åringen, sammen med assistent Karl Oskar Emberland, akkurat gjennomført årets første trening for Haugesund.

Det skjer fire dager etter offentliggjøringen av at han blir Rosenborgs neste trener - med Emberland og Trond Henriksen som assistenter.

Emberland: - Tenker 1. februar

Assistenttrener Emberland sier følgende under Haugsesunds Avis’ livedekning:

– Helt ærlig så tenker jeg ikke på når vi får begynt i Trondheim. Som jeg sa til Eirik i morges: Det er normalt at folk går ut oppsigelsestiden. Så jeg går ut fra at vi begynner der 1. februar.

Han forstår at folk i Trondheim har uttrykt skepsis over at det er to trenere som kommer fra en «4–4–2-klubb» som nå skal overta RBK.

– Vi får se om vi klarer å påvirke RBK nok. Jeg forstår skepsisen blant folk i Trondheim. Slik meningmann oppfatter oss forstår jeg det. FKH var det laget som hadde minst ball i hele eliteserien i fjor, sier han.

Vi kommer tilbake med mer!