Petter Northug til VM som frontfigur på tv

Northug skal sammen med tre andre i tv-kanalen sende direkte fra et mobilt studio i VM-byen Seefeld. Det skal foregå gjennom hele mesterskapet, forteller TV2 selv i en pressemelding.

Håper på drama

– Selvsagt skal Petter Northug til VM på ski i Seefeld. TV 2 skal levere sportssendinger som samler og underholder det norske folk, og få har vel fått fram smilet på oss nordmenn som Petter, sier TV 2s sjefredaktør og administrerende direktør, Olav T. Sandnes.

Northug selv sier i pressemeldingen at han ser frem til å være med til Seefeld, selv om det ikke er som utøver.

– Nok en gang klarer jeg ikke å holde meg unna, så jeg skal ned til VM, ja. Vel å merke for TV 2 denne gangen. Jeg liker at det er litt drama, så jeg håper selvsagt vi får en del av det i skisporene i Seefeld. Jeg gleder meg masse til dette, sier Petter Northug.

Får nytt tv-program med Johaug

Northug blir også den ene av to store skistjerner i et nytt program på TV2 til våren. Da starter innspillingen av «Landskampen», der Northug og Therese Johaug skal utfordre svenske skistjerner til duell. Konkurransen skal bestå av ett norsk og ett svensk lag med fire deltakere hver.

– Jeg ser virkelig frem til en siste mulighet til å knuse svenskene! Sammen med Therese og flere andre skal jeg forhåpentligvis sørge for at norske tv-seere får mer å juble for, sier Northug i pressemeldingen.

Gråtkvalt Northug la opp

Det var i midten av desember Northug bestemte seg for å avslutte karrieren som langrennsløper. Foran et stort presseoppbud på Lerkendal kunngjorde en gråtende Northug at nok var nok.

VM i Seefeld var i utgangspunktet det store målet for sesongen, men sykdom gjorde det også denne gangen vanskelig for Northug å komme i form tidsnok.

Northug gikk ingen verdenscuprenn denne vinteren, og han var langt unna en plass på sprintlaget til VM, ifølge flere skieksperter.

