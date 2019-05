Looking Superb nådde ikke opp i Elitlopps-drama

Marie: - Midt under akten ble han rosa-prikkete på øynene. Han holdt på å kveles. Så spør han – har du katt?

Saken oppdateres.

Looking Superb kvalifiserte seg som ventet for finalen, men fikk der et vrient sjettespor bak bilen. Underveis fikk den norske supertraveren likevel en relativt fin reise, men i siste sving kom galoppen som ødela alle seierssjanser.

- Hesten fikk ikke engang prøvd å kjempe om seieren. Det er litt kjipt. Jeg vil ikke kritisere kusken, men han skulle ikke ha kjørt innvending og opp i hesten foran. Det var synd. Når det er sagt, så viste hesten at den har noe her å gjøre. Vi kom til finalen og det var målet denne gangen. Vi vil suge på denne karamellen lenge, sier eier Kolbjørn Selmer til Adresseavisen.

- Kanonhest

Etter løpet var den den svenske kuskeveteranen Åke Svanstedt klar på at han satt bak en hest med seierskrefter. Looking Superb føltes sterkere i finalen enn i kvalifiseringsheatet.

– Det var en helt annen hest i finalen. En riktig kanonhest, sa han til Rikstoto Direkte.

Seieren gikk til den franske overraskelsen Dijon. De færreste hadde den som favoritt i forkant.

Dommerne brukte samtidig flere minutter på å utrope hesten til vinner. Dijon var nær ved å slå over i passgang på oppløpet, hvilket ville ført til diskvalifikasjon.

Drama

Elitloppet ble samtidig dramatisk allerede før bilen slapp feltet. I sentrum av begivenhetene sto den svenske favoritten og travyndlingen Readly Express.

Fjorårets vinner av storløpet Prix d'Amerique vant sitt kvalifiseringheat, men i oppvarmingen foran finalen framsto hesten plutselig halt.

Etter å ha forsøkt flere prøvestarter ble hesten til slutt strøket fra løpet. I sulkyen kjempet Björn Goop, av mange ansett for å være verdens beste travkusk, med tårene.

Readly Express forlot Solvalla til trampeklapp fra tribunen.

Eventyrhest

Looking Superb har utviklet seg sensasjonelt i løpet av et halvt år i trening hos franskmannen Jean-Michel Bazire. Han har løpt inn over 4 millioner kroner i løpet av den perioden.

– Dette er et av de «verste» forvandlingsnumrene i travsporten noen gang, sa traveksperten Micke Nybrink i svensk TV4s sending søndag.

Kolbjørn Selmer sier at det har vært en fantastisk reise siden hesten ble plassert i Frankrike.

- Med en god trener, som også mener fremgangen har kommet raskt, har Looking Superb har slått ut i full blomst, sier elmer.

Dersom hesten er i orden etter Elitloppet, blir neste begivenhet Oslo Grand Prix om 14 dager.

Tidligere søndag gikk svenske Tangen Haap til topps i Elitkampen, kaldblodshestenes utgave av Elitloppet. Norske Lome Brage var favoritt til å vinne for andre år på rad, men fikk en tung reise og var sjanseløs.

Best av de norske ble Ulsrud Tea med sin tredjeplass.