Aylar Lie tapte søksmål om Northug-bok

Saken oppdateres.

Den tidligere glamourmodellen og nåværende pokerspilleren mente boka inneholdt privatlivskrenkende opplysninger om henne, og krevde 100 000 kroner i erstatning fra Strawberry Publishing.

Isteden endte hun opp med null erstatning og en regning på 8.266 kroner i sakskostnader, skriverDagbladet , som henviser til en dom i Forliksrådet forrige uke.

LES OGSÅ: Aylar Lie-avsnitt fjernes fra Northug-bok

– Aylar Lie har opplevd uttalelsene i boken som belastende, og mener at ytringen gjelder svært personlige forhold som må anses å være av sensitiv karakter. Det anføres at nevnte opplysning krenker Lies rett til privatliv, og at hun har krav på erstatning, heter det ifølge avisen i dommen.

Retten fant at det likevel ikke er sannsynliggjort at «Lies æresfølelse eller omdømme objektivt sett har blitt krenket gjennom ytringen som er grunnlaget for erstatningssøksmålet», og mente forlaget dermed ikke hadde brutt loven.

Etter at Lie klaget på innholdet i boka i oktober i fjor og ville ha den tilbakekalt og endret, valgte forlaget å komme henne i møte og fjerne et avsnitt om henne i Northug-boka «Min Historie».

Forelegger Magnus S. Rønningen i Strawberry Publishing sier til avisen at han er glad for at saken er et tilbakelagt