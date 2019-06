Adressa kjøper tv-rettigheter til RBKs europakamper sammen med TV 2

Saken oppdateres.

Det betyr at alle Adresseavisens digitale abonnenter kan se de innledende hjemmekampene som en del av abonnementet sitt direkte på adressa.no. TV 2 sender kampene på blant annet TV 2 Sumo.

- For første gang går Adresseavisen inn og kjøper TV-rettigheter på internasjonalt elitefotballnivå. Det gjør vi for å sikre våre abonnenter et best mulig TV-tilbud på mobil og nettbrett når kvalifiseringskampene spilles midt i sommerferien. Nå kan alle våre abonnenter se de første hjemmekampene direkte på adressa.no, uansett hvor de er, forteller sjefredaktør Kirsti Husby i Adresseavisen. Bortekampene vil bli dekket med live-chat og foto av Adresseavisens sportsredaksjon.



- Unikt samarbeid

TV 2 og Adresseavisens samarbeid om TV-rettighetene til RBK-kampene er et pilotprosjekt. Partene deler produksjonskostnadene og det legges opp til full TV-produksjon av høy standard.

– Det å kjøpe tv rettigheter for sportssendinger har stor verdi, og det unike samarbeidet mellom Adresseavisen og TV 2 gjør en slik avtale mulig sier administrerende direktør Tove Nedreberg. Hun mener dette er et godt eksempel på hvordan store mediehus vil samarbeide mer i framtiden, for å sikre best mulig tilbud til egne abonnenter.



Egne reportere

RBK må komme seg gjennom fire kamper i kvalifiseringsrunden i juli og august. De er garantert deltakelse i minst 2 runder (1. runde i Champions League + 2. runde i Champions League eller 2. runde i Europa League). Adresseavisen og TV 2 har i tillegg rettighetene til å sende hjemmekampen i en eventuell 3. runde i Europa League.

De to mediepartnerne vil vise samme TV-bilder fra stadion, og kommentere kampene fra hvert sitt studio.

- På Adressa.no vil våre reportere som kjenner RBK best være på plass både før, under og etter kampene, forteller Kirsti Husby.

RBK er fornøyd

-Vi har forhandlet med flere aktører og er godt fornøyd med at vi har endt opp med TV 2 og Adresseavisen i denne omgang. Vi er sikker på at det blir en god tv-produksjon for de som ikke har anledning til å komme på Lerkendal og se kampene live. Dette blir bra, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i RBK.

- TV 2 har store internasjonale fotball-rettigheter, som Premier League, VM, EM og Champions League, men det er veldig kjekt å kunne vise også våre største norske klubber i Europa. Nå kan vi tilby både Rosenborg og Brann i europacup i sommer til TV 2s seere og det er vi svært fornøyde med.

Gjør hverandre bedre

- Vi samarbeider med NRK om VM, med Bergens Tidende om Brann og nå Adressa om RBK - og det er givende og spennende å jobbe sammen med en dedikert partner for å løfte tilbudet. Jeg er overbevist om at vi gjør hverandre bedre og at samarbeid på sportsrettigheter mellom ambisiøse norske mediehus er kommet for å bli, sier Tv 2s sportsredaktør Vegard Jansen Hagen. På nett sendes kampene direkte henholdsvis hos Bergens Tidende på bt.no (Brann) og hos Adresseavisen på adressa.no (RBK).

Administrerende direktør Tove Nedreberg og sjefredaktør Kirsti Husby er veldig fornøyd med Adresseavisen kan tilby direkte TV-sendinger av RBKs hjemmekamper i kvalifiseringsrunden til Champions League i sommer. TV-rettighetene har Adresseavisen kjøpt i et unikt samarbeid med TV 2.