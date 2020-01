Direkte kl. 14.30: Håndballprofilene forteller: Slik ble de best

Presidentkandidaten som falt for Erlend Loe

Adresseavisen har samlet tre håndballprofiler til en samtale om deres vei mot toppen. Hva skal til for å bli best, og hvordan takle motgang? Hva mener de er grunnen til at de selv har hatt så stor suksess? Profilene har med seg noen råd til unge håndballtalenter.

Marit Breivik (64) sitter i dag i Olympiatoppens ledelse. I løpet av sine 15 år som landslagstrener for damelandslaget i håndball sikret hun 13 mesterskapsmedaljer, inkludert OL- og VM-gull. Hun er kåret til årets trener fire ganger på Idrettsgallaen.



Marta Tomac (29) kommer rett fra VM i Japan, der Norge ble nummer 4. Landslagsspilleren har tidligere vunnet EM- og VM-gull med Norge, og spiller til daglig for Vipers, Kristiansand.

Vegard Samdahl (41) har 86 landskamper bak seg. Den tidligere utenlandsproffen har spilt i to VM og to EM, og er nå i trenerteamet til Kolstads herrelag, som nå har to spillere på herrelandslaget.

Følg samtalen live på adressa.no kl. 14.30 søndag.