- Du blir aldri verdens beste håndballspiller alene. Det blir du sammen med laget ditt, sa Marit Breivik på scenen i Trondheim spektrum under Adresseavisens panelsamtale søndag ettermiddag.

Adresseavisen hadde samlet tre håndballprofiler til en samtale om deres vei mot toppen. Hva skal til for å bli best, og hvordan takle motgang? Hva mener de er grunnen til at de selv har hatt så stor suksess? Profilene hadde med seg noen råd til unge håndballtalenter.

- Det er viktig at det skal være morsomt å spille håndball, ikke å bli god. Det å høre til en klubb som bryr seg om oppvekstmiljøet og skape gode relasjoner, det er det som er viktig, sa Breivik.

- Ingen går rake veien

- Jeg kan ikke huske noen som har gått rake veien til toppen. Konkurransen øker eller kanskje får man en skade. Det er veldig viktig med indre motivasjon og helse. Pass på så treningen ikke blir ensidig og en stor belastning.

Marit Breivik (64) sitter i dag i Olympiatoppens ledelse. I løpet av sine 15 år som landslagstrener for damelandslaget i håndball sikret hun 13 mesterskapsmedaljer, inkludert OL- og VM-gull. Hun er kåret til årets trener fire ganger på Idrettsgallaen.

- Personer rundt barna må støtte og ha trua på dem. Det er ikke noe poeng i å ta bort drømmer. De må også hjelpe med å ta de riktige valgene, og finne en god balanse i livet. Men dette er veldig individuelt og det er forskjell på hver enkelt, fortsatte Breivik.

- Bra med ulike faser

I tillegg til Breivik var Marta Tomac (29) en del av panelet i Spektrum. Hun kom rett fra VM i Japan, der Norge ble nummer 4. Landslagsspilleren har tidligere vunnet EM- og VM-gull med Norge, og spiller til daglig for Vipers, Kristiansand.

- Jeg har hatt litt forskjellige roller oppigjennom. Jeg ble tatt opp i Selbu elite da jeg var 15, og fikk spillet lagt opp etter å skyte. Jeg er absolutt ikke høyt oppe i toppscorerlisten nå. Jeg tror det er bra å ha gått gjennom flere faser. Nå er jeg en type som legger mer opp for andre spillere.

Tomacs far er i støtteapparatet for håndballherrene, og hun så masse håndball sammen med faren sin i barndommen.

- Smart trening er definitivt det beste for en langsiktig og langvarig håndballkarrière. Skadeforebyggende, løpe- og styrketrening er også viktig til håndballtrening.

- Jeg tror de som takler motgang best, når lengst i idretten. Jeg har alltid hatt noe annet å gjøre i tillegg til håndballen, og det tror jeg har vært viktig.

- Elsket å konkurrere

Siste ut i panelet i Spektrum var Vegard Samdahl (41). Den tidligere utenlandsproffen har 86 landskamper bak seg, spilt i to VM og to EM, og er nå i trenerteamet til Kolstads herrelag, som nå har to spillere på herrelandslaget.

- Jeg elsket å konkurrere og var med på nesten absolutt alt av idrett som var mulig å være med på. Uansett hvilken type idrett har det alltid vært morsomt å vinne, og det tror jeg har hjulpet meg på veien, sa Samdahl.

- Var det en fotballtrening mindre, ble det en håndballtrening ekstra isteden. Håndballen har gitt meg enormt mye, jeg har levd i hallen i 30 år. Likevel har jeg tatt utdanning i tillegg, noe som har gjort at jeg hadde noe å gå tilbake til da jeg slutta.

Hvordan blir man den neste Sander Sagosen, spurte Adresseavisens samtaleleder Anne-Marit Dahl Samdahl under møtet.

- Jeg mener det er ingen begrensning på hvor god man kan bli. De trenger ikke nødvendigvis å trene enormt mye, det er mye viktigere med kvalitet. Bevisstgjøring og å trene de rette tingene. Det finnes eksempler på de som blir god så sent som når de er 18-19 år. De som klarer å ta med dette videre og bli god i voksen alder, det er de som imponerer.