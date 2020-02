Medier: Kobe Bryant og datteren begravet i all hemmelighet

RBK søkte etter ny trener for andrelaget: Over 100 ønsker seg jobben

Saken oppdateres.

Begravelsen fant sted fredag 7. februar på Pacific View Memorial Park, som ligger nær hjemmet til Bryant-familien i California, skriver blant annet Los Angeles Times.

Basketstjernen og datteren Gianna var to av ni personer som omkom i en helikopterulykke i California i slutten av januar. De var på vei til en basketballturnering.

Spilte i Los Angeles

24. februar blir det avholdt en offentlig seremoni i hjemmearenaen til Los Angeles Lakers. Der spilte Bryant i 17 av hans 20 NBA-sesonger. Bakgrunnen for datoen er at Kobe var nummer 24 i store deler av sin karriere, mens Giannia var nummer to for sitt lag.

– #2, #24 og #20 år som en Laker og antall år Kobe og jeg var sammen, skriver konen Vanessa Bryant på Instagram.

– Hjernen min klarer ikke å akseptere at både Kobe og Gigi er borte. Jeg klarer ikke takle begge på en gang. Jeg prøver å komme over at Kobe er borte, men kroppen min nekter å godta at min Gigi aldri kommer tilbake til meg. Jeg håper de hadde vært her og dette marerittet kunne være over, skriver hun i et annet innlegg.

Styrtet i tåke

Familie, venner og fans over hele verden har uttrykt sorg over bortgangen til den 41 år gamle av basketballspilleren. Det var tykk tåke over Los Angeles i morgentimene da helikopteret styrtet.

Været var så dårlig egnet for operasjoner i luften at politiets helikoptre hadde fått flyforbud.